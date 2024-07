Støpte føttene i sement da politiet kom

Bosetterne hadde okkupert et palestinskeid område på Vestbredden. Onsdag ville ansatte fra israelsk siviladministrasjon og israelsk politi evakuere den ulovlig bosettingen ved Tzur Harel.

En video fra hendelsen viser bosettere som nekter å flytte seg og som politi må flytte med makt. De 500 representantene ble møtt med vold, ifølge nettavisen The Times of Israel.

Dette skjer kort tid etter at israelske myndigheter godkjente opprettelse av fem nye bosettinger på Vestbredden, ifølge The Times of Israel.

PROTEST: Bosettere satte bile i brann i et forsøk på å ikke bli jaget vekk. (Israelsk siviladministrasjon)

Møtt av brennende biler

Da politifolk fra styrken til grensepolitiet kom for å evakuere bosettingen, ble de møtt av brennende dekk og bilder ved inngangen. Innbyggere i bosettingen kastet også stein og molotovcocktails mot politiet. I videoer kaster politiet tilbake det som ser ut som gassgranater.

Enkelte av bosettere satte føttene i sement for å hindre evakueringen. Seks bygninger i bosettingen ble ødelagt som en del av operasjonen.

Skal ha foregått «voldelig nasjonalistaktivitet»

Bosettingen er kalt Harel Sharvit, etter en soldat som ble drept i kamper nord i Gaza i januar.

Ifølge kilder til The Times of Israel har det foregått det i bosettingen foregått det som omtales som «voldelig nasjonalistaktivitet». Det var dette som fikk israelske myndigheter til å kaste ut bosetterne.

Avgjørelsen om å evakuere bosettingen ble tatt i samråd mellom israelsk siviladministrasjon og hæren, melder grensepolitiet i en erklæring.

Gantz fordømmer bosetterne

Benny Gantz fordømte bosetternes aksjoner og mente at de hadde gått over streken med å kaste stein på politiet. Han leder partiet Nasjonal enhet og gikk nylig ut av Israels krigskabinett, opprettet etter at Israel-Hamas-krigen startet.

Andre politikere har kritisert at ressurser blir brukt på å kaste ut bosettere så lenge det pågår en krig.

---

Israelske bosettinger

Kilde: NTB / FN

---