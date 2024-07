– Norge er blitt forespurt av svenske myndigheter om å bidra finansielt i deres donasjon av CV90. Det ikke aktuelt å prioritere dette på nåværende tidspunkt, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et brev til Stortinget.

CV90 er et svensk pansra kjøretøy som kan fylle en rekke funksjoner: Stormpanservogn, lett stridsvogn, kommandovogn, bergingsvogn, luftvernvogn aller ambulanse.

Ukraina har omfattende og tidskritiske militære behov som regjeringen fortløpende følger — Bjørn Arild Gram (Sp), forsvarsminister

Bygger i Nederland, gir til Ukraina

Nå går Nederland sammen med Danmark og Sverige for å bygge 230 CV90 som så skal doneres til det ukrainske forsvaret.

180 stridsvogner skal bygges i Nederland, og Nederland bidrar med 400 millioner euro – eller 4,5 milliarder kroner – til et svensk fond for å få bygget den sterkt etterspurte leveransen, opplyser Nederlands forsvarsdepartement.

Forsvarsminister Kajsa Ollongren sier at produksjonskapasiteten må økes, for å hjelpe Ukraina, men også for å styrke Nederlands forsvar.

KAMPVOGN: Norges hær har nesten 150 kampvogner av typen CV90.

Regjeringen viser til eget program

Støre-regjeringen ble utfordret av den svenske regjeringen om å være med å bidra, men takket nei. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram viser til det norske Nansen-programmet.

Stortinget har enstemmig bestemt at Norge skal gi 75 milliarder kroner i militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina i en periode på fem år, med oppstart i 2023. Støttepakken har fått navnet Nansen-programmet.

Planen er å gi rundt 15 milliarder kroner i året. Forsvarsdepartementet forvalter den militære støtten, mens Norad har ansvar for den humanitære og sivile støtten.

– Ukraina har omfattende og tidskritiske militære behov som regjeringen fortløpende følger. Forsvarsdepartementet gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan den militære støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet bør prioriteres, skriver Gram i brevet til Stortinget.

GAVER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har donert Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Har gitt fly, kanoner og stridsvogner

Her lister han også opp hva Norge prioriterer i krigshjelpen til Ukraina:

En maritim koalisjonen sammen med Storbritannia.

En luftvernkoalisjonen, der Norge donerer luftvern og artilleri.

En F-16-koalisjonen; altså jagerfly.

Trening av ukrainske soldater og offiserer.

Donasjon av åtte brukte Leopard-stridsvogner.

Hva mer som kommer fra Norge i tiden som kommer, tier Gram om.

– Av sikkerhetshensyn går vi ikke konkret inn på mulig kommende støtte og donasjoner, forteller han.

Krigen i Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De okkuperte områdene utgjør nå rundt 17 prosent av landet.

Ifølge enkelte anslag er rundt 50.000 russiske soldater drept og over 260.000 såret i krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste i februar at 31.000 ukrainske soldater var drept, men amerikansk etterretning anslo i august at antallet var nærmere 70.000 og at opptil 120.000 var såret.

