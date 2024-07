– Dette betyr at det blir ulovlig å avhøre barn om deres seksuelle aktivitet, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden, organisasjonen som blant annet bistår mennesker som har brutt ut av religiøse sammenhenger.

Forslaget kommer fram i en nylig rapport fra utvalget med det lange navnet – Lovutvalg om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

Norge må gjøre mer for å verne barn og unge som utsettes for tvang, trusler og negativ sosial kontroll, mener utvalget som nå foreslår mer og strengere straff.

Utvalget ble satt ned av Støre-regjeringen i 2022.

– Krenkende kyskhetsavhør

Hilde Langvann finner flere ting i rapporten som hun mener kan gi håp til dem som henvender seg til organisasjonen med historier om negativ sosial kontroll i trossamfunn.

– Flere har fortalt oss at såkalte kyskhetsavhør oppleves som krenkende og som et overgrep, sier Langvann.

Utvalgsrapporten beskriver dette som at barn må «svare på detaljerte spørsmål fra menighetens forstandere om sin seksuelle aktivitet». Ifølge Langvann er det utelukkende menn som utspør.

«Hensynsløs atferd»

Denne krenkelsen kan hindres, mener utvalget. Ikke med nye lover, men ved å tydeliggjøre teksten i straffelovens paragraf 266 om «hensynsløs atferd».

– Vi synes det er flott at de finner reaksjon mot dette i eksisterende lovtekst ved å modernisere språket, sier Hilde Langvann.

En slik tydeliggjøring av straffeloven på sikt kan bidra til holdningsendringer, som gjerne starter med en lovendring, mener hun.

Hjelpekilden FORNØYD: Hilde Langvann fra Hjelpekilden er glad for at lovutvalg erkjenner at negativ sosial kontroll foregår i lukkede trossamfunn. (Erlend Berge/Erlend Berge)

– Et stor skritt videre

De mest konkrete lovforslagene fra utvalget retter seg mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Likevel mener Langvann det er viktig at Lovutvalget erkjenner at negativ sosial kontroll skjer i lukkede trossamfunn, det som utvalget omtaler som trossamfunn med «sterkt indre samhold»:

– Dette er et stort skritt videre.

Hjelpekildens leder synes det dessuten er positivt at lovutvalget anbefaler at unge, som ekskluderes fra trossamfunn etter fylte 18 år, får ettervern for å hindre at de havner på siden av samfunnet.

Hun merker seg også at utvalget vil ha mer kompetanse i barnevernet for å forstå religiøse grunner for negativ sosial kontroll av barn, og at det som kan se ut som akseptable foreldrerestriksjoner kan være slik kontroll. Utvalget beskriver et eksempel:

«Dersom barnet opplyser at det ikke får delta på fritidsaktiviteter og bursdager, kan dette skyldes at familien har dårlig råd. På den annen side kan slike begrensninger også være et tegn på at barnet er utsatt for et svært strengt kontrollregime.,»

– Hjelpeapparatet forstår ikke at dette er negativ sosial kontroll som er skadelig for barnets psykiske helse, sier Hilde Langvann.

Lovutvalgets forslag ser ut til å få bred politisk støtte i Stortinget. Blir lovforslagene vedtatt, vil det øke rettsvernet til barn og unge i Norge.

– Mislykket kompetanseheving

Neste år skal det lages en ny fireårig handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Planen som snart går ut (2021–2024) har vært viktig for å løfte opp negativ sosial kontroll i trossamfunn, mener Hilde Langvann.

Et tiltak har vært å heve kompetansen i hjelpeapparat og i trossamfunn.

– Dette har vært for svakt prioritert til å ha noen effekt. Kompetanseheving i trossamfunn der negativ sosial kontroll foregår har vært mislykket. De vil ikke erkjenne at det skjer. De som har det største problemet, er samtidig minst interessert, mener Langvann.





Strengere lover

Lovutvalg om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold la fram sin rapport 24. juni.

Leder har vært jusprofessor Henriette Sinding Aasen. Dette foreslår de:

Begrepet «nære relasjoner» i loven bør utvides fra kjernefamilien til å gjelde personer i storfamilien, som tanter, onkler og fettere

Mishandling begått av flere i fellesskap skal regnes som grov mishandling, noe som vil innebære strengere straff ved domfellelse.

Æresmotiv skal være straffeskjerpende under straffeutmålingen.

En ny bestemmelse som kriminaliserer å ta med og etterlate barn på «skadelige utenlandsopphold».

Strengere og mer omfattende bestemmelser om barneekteskap. Utvalget vil heve strafferammen fra tre til seks år og utvide definisjonen av barneekteskap fra 16 til 18 års alder. Foreldre og vigslere skal kunne straffes.

Barnevernet og politiet skal gis mulighet til å nedlegge utreiseforbud i akutte saker når det er nærliggende fare for at barnet kan bli utsatt for forhold i utlandet som medfører alvorlig fare for barnets liv eller helse, alvorlig omsorgssvikt, eller at barnet mister muligheten til grunnleggende utdanning.

Utvalget foreslår også å presisere at tvangsekteskap og barneekteskap kan være menneskehandel, og at psykisk mishandling tas inn i bestemmelsen som omfatter mishandling i nære relasjoner.

