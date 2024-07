– Er det ingen som tar ansvar? Synes folk det er greit? spør Ellinor Utsi.

Hun er kontaktperson for Čorgaš/Reinbeitedistrikt 9 på Nordkinnhalvøya/Čorgašnjárga i Finnmark, der sønnen Ande Niillas Utsi er leder. Denne uka kontaktet Utsi både NVE og Energidepartementet for å etterspørre ressurser til å kunne hente inn hjelp.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunngjorde nylig at 11 planer for ny kraftutbygging i Finnmark går videre i prosessen og skal ut på høring. Sju av de 11 ligger i Čorgaš/Reinbeitedistrikt 9s område.

Inge Even Danielsen er styreleder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, og krever at reinbeitedistriktene får prosesshjelp, enten ved at NVE pålegger utbyggerne å betale, eller at NVE eller Energidepartementet stiller med penger til prosessen.

– Ingen bør forvente at et lite reinbeitedistrikt med små ressurser har mulighet til å gå inn i en prosess med sju aktører. Dette er uverdig, sier Danielsen.

Ellinor Utsi og mannen Ailu N. Utsi under reindriftsarbeid på Nordkyn.

I tida framover vil sju utbyggere og de to kommunene Lebesby og Gamvik ønske møter og utredninger der reinbeitedistriktet må bidra.

– Hvordan skal vi kunne gjøre et godt arbeid for å komme i møte med alt dette i disse arealsakene? Vi har ikke ressurser til dette. Vi er reineiere, vi er ikke samfunnsplanleggere og ingeniører. Dette er ikke ordinært. Noen må tilrettelegge for at vi ikke går dukken, sier Utsi.

Planene som de sju utbyggerne har sendt inn til NVE er på fra 54 til 88 sider hver. Senere skal det gjøres grundige konsekvensutredninger.

Krever penger til prosesshjelp

Inge Even Danielsen i Reindriftssamers Landsforbund forteller at NRL har signalisert behovet for prosesshjelp overfor myndighetene i lang tid.

– Situasjonen må forbedres. NVE og Energidepartementet har sagt at dette er noe reinbeitedistriktene må ordne sjøl. Men ingen bør forvente at et reinbeitedistrikt med små ressurser har mulighet til å gå inn i en prosess med sju aktører, sier Danielsen.

Ifølge NVEs pressevakt kan direktoratet ikke kan svare før torsdag denne uka, på grunn av sommerferie.

I rekken av planer i Reinbeitedistrikt 9s område er det prosjekter med alt fra 30 til 100-150 turbiner, som også krever veier og kaianlegg. De høyeste turbinene er på 200-260 meter.

Finnmark Kraft og Fred. Olsen Renewables anslår i sin plan for Laksefjorden vindkraft at Lebesby kommune kan få inntil 90 millioner kroner i årlig inntekt hvis anlegget blir bygd.

---

De 7 vindkraftplanene i Reinbeitedistrikt 9:

Kjøllefjord: Statkraft. Planområde på 10 km2, inntil 30 vindturbiner med høyde 200-260 m. Samlet effekt rundt 170 MW, årlig produksjon 560 GWh. Plan på 45 sider.

Skjøtningsberg: Aneo AS. Planområde på 30 m2, inntil 70 vindturbiner med høyde 180 m. Samlet effekt rundt 420 MW, årlig produksjon rundt 1.560 GWh. Plan på 61 sider.

Svartnakken: Troms Kraft Vind AS og Green Nordic AS. Opptil 50 vindturbiner, effekt på 350-400 MW, 1,2-1,4 TWh årlig kraftproduksjon. Plan på 88 sider.

Laksefjorden: Finnmark Kraft/Fred. Olsen Renewables. Planområde på 28 km2, 60-65 turbiner, 450 MW installert effekt, 1.600 GWh i årlig produksjon. Plan på 54 sider.

Oksefjorden: Arktis Energi AS (eid av H2Carrier AS). Planområde på 115 km2, 110-150 turbiner, inntil 950 MW effekt, 4 TWh årlig produksjon. 90-130 km ny vei. Plan på 84 sider.

Nordkyn: Statkraft. Planområde på 78,4 km2, 90 vindturbiner med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt 600 MW, årlig produksjon 2,3 TWh. Plan på 54 sider.

Bjørnviktuva: Fortum/Nordkraft/Sweco. Inntil 70 turbiner, effekt på 500 MW, årlig produksjon 1,7 TWh. 75 km veier. Plan på 66 sider.

MW: megawatt, GWh: gigawatt-timer, TWh: terawatt-timer.

Kilde: NVE.no - konsesjonsprosesser i Finnmark

---

Regjeringen lovet å ta lærdom

Reinbeitedistrikt 9 består av mange unge barnefamilier. Ellinor Utsi er selv bestemor og har vært aktiv næringspolitiker. Nå er det de unge, og kommende generasjoner hun kjemper for.

– Jeg har vært veldig forsiktig med å uttale meg med tanke på at det kan slå tilbake på oss. Men nå er den tid over. Vi må bare fortelle det som det er. Det er et uutholdelig, umenneskelig press, sier Utsi.

Det er fra før bygd et vindkraftverk med 17 turbiner i reinbeitedistriktets område. Men nå er det regjeringens kraftløft for Finnmark som er den største trusselen. Like mye ny kraft skal bygges ut som den mengden kraft som trengs for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Når du mister arealer hvert år gjennom inngrep i større og mindre omfang, får du et mindre grunnlag for å opprettholde ditt reintall – det er det handler om.

I desember la regjeringen fram en tiltakspakke for at reindriften skal bli bedre ivaretatt ved planlegging og utbygging av energi. Regjeringen sa da at det skal «legges bedre til rette for reindriftens medvirkning i arealprosesser, og for at både planmyndigheter og reinbeitedistriktene har kapasitet til å gjennomføre prosessene på en god måte».

Det har Utsi sett lite til. Hun viser også til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter avtalene med reindriftsutøverne på Fosen sa at regjeringen vil ta lærdom av prosessen for å hindre at lignende skal skje i framtida.

– Den kunnskapen burde umiddelbart slått inn, men jeg ser ikke at det på noe vis har skjedd. Jeg frykter lærdommen handler om å tilrettelegge for at staten i større grad skal kunne ta over landområdene, og at det er den kunnskapen man fra regjeringshold snakker om, ikke at reindriften skal få bedre vilkår i framtida, sier Utsi.

Nordkinnhalvøya ligger i Lebesby og Gamvik kommuner i Finnmark. (Vårt Land)

Mister en del av livet

Hun viser også til at rapporter med bekymret fortegn om reindriftens psykiske helse har vært et tema i mange møter med staten.

– Men det betyr absolutt ingen ting. Det er fine ord i glansa papir, sier Utsi.

STOR BYRDE: – Jeg har mista en del av livet mitt nå, sier Ellinor Utsi om alt arbeidet hun og reinbeitedistriktet ser seg nødt til å gjøre for å følge opp prosessene fra sju vindkraftplaner i deres område. (Privat)

– Er du bekymret for den psykiske helsen i reinbeitedistriktet på grunn av denne prosessen?

– Det er klart jeg er.

– Hva er konsekvensen hvis alle disse sju planene blir realisert?

– Det sier seg selv at med det som nå ligger på tegnebrettet, er det ganske enkelt avvikling av reindriften i området. Vi forstår at ikke alle disse planene blir realisert. Likevel får vi jobben med å utrede alle, sier Utsi.

Sannhets- og forsoningskommisjonen i sin rapport at reindriften har blitt presset fra samfunnets side, både gjennom nye lover og regimer, og arealinngrep, og at hver for seg og i sum har inngrepene en fornorskende effekt.

Utsi mener noen burde sørget for at det ikke blir utredet sju vindkraftprosjekter i ett og samme reinbeitedistrikt, og hadde ønsket at både kommunene og NVE så sitt ansvar. Selv opplever hun at hun har fått en 150 prosents jobb uten lønn, som reindrifta ikke kommer utenom å gjøre for å spille inn de reindriftsfaglige vurderingene.

– Jeg har mista en del av livet mitt nå, sier Utsi.

---

Kraftløft i Finnmark

Regjeringen lanserte 8. august i fjor en plan for å bygge ut like mye kraft og nett som den kraften som går med til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest.

Sametinget vedtok i juni å gå til sak mot staten for vedtaket om å elektrifisere Melkøya-anlegget i Hammerfest, og ønsker en rettslig avklaring av om mener at gyldig, og mener at vedtaket ikke er tilstrekkelig utredet og konsultert, og at dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, ifølge NTB.

Sametinget vurderer ifølge Klassekampen også å kreve stans i utbygging av vindkraft i Finnmark fram til den varslede rettssaken mot staten er avsluttet. Dette varsler SV, Rødt og MDG sin støtte til, ifølge Nationen.

---