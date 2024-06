Kampene fortsetter å rase i Nord-Gaza

En reporter fra nyhetsbyrået AFP forteller om pågående eksplosjoner i bydelen Shujaiya i utkanten av Gaza by, og øyenvitner sier de har sett lik ligge i gatene.

Ifølge Palestinas Røde Halvmåne er minst tolv mennesker drept i israelske angrep mot Shujaiya lørdag.

Det israelske militæret (IDF) sier lørdag at operasjonen i Shujaiya fortsetter, med kamper «både over og under bakken», og at et stort antall militante palestinere er blitt drept.

Opplysninger om antall døde er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Torsdag oppfordret IDF innbyggerne i flere bydeler i Gaza by om å evakuere, noe som vanligvis er et tegn på en nær forestående israelsk militæroperasjon. Siden da har tusenvis av sivile palestinere nok en gang lagt på flukt for å komme seg unna kamphandlingene.

Sist søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at den mest intense fasen av krigen på Gazastripen var i ferd med å bli trappet ned etter snart ni måneder med krig. Analytikere tror den neste fasen av krigen kan trekke ut, og at Israel kan komme til å bruke flere droner og jagerfly i stedet for bakkestyrker. Men foreløpig er det ikke tegn til at offensiven er på hell.

