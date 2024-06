– Denne saken var dårlig håndtert fra regjeringens side. Man la om støtteordninger uten å sikre 24Sju gode rammer for videre drift, sier Marian Hussein til Vårt Land.

Hun er nestleder i SV og var med på å sikre Kirkens Bymisjon, i en budsjettmerknad, en bedre søkeordning i revidert nasjonalbudsjett.

Vårt Land fortalte sist uke om hjelpetilbudet 24Sju som stod i fare for å bli lagt ned. Nå reddes det.

I fjor fikk 24Sju 22,5 millioner kroner i statsstøtte fra Helsedirektoratet. Kirkens Bymisjon brukte en million av egne midler på driften.

Skal få penger også i 2024

Mandag ble SV og regjeringspartiene Ap og SV enige om et budsjettforlik.

Her sier partiene at det skal opprettes en ny «tilskuddsordning til oppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle handlinger».

Budsjettkameratene sier videre at «det er viktig med rask saksbehandling for at pengene skal kunne benyttes i år» og at «søkere skal kunne søke om midler til kostnader som har påløpt i 2024», og at dette til sist inkluderer kostnader som er «påløpt før vedtak i stortinget og før søknadsdato».

«Redder liv», sier Kirkens Bymisjon

Nora Blaasvær, regionleder i Kirkens Bymisjon, er svært glad for budsjettmerknaden:

– Kirkens Bymisjon mener at merknaden, som regjeringen har blitt enige med SV om, redder liv. Vi er veldig glade for at landets sykeste rusavhengige fortsatt får et tilbud, sier hun til Vårt Land, og holder fram:

– Nå kan vi søke om nye midler, så vi fortsatt kan være der for denne gruppen finansiert av ny tilskuddsordning. Og så skal vi gjøre vårt beste for å være der for dem som trenger oss mens vi venter på svar.

Helsedirektoratet opplyste sist uke til Vårt Land at planlagt søknadsdato er 1. august.

Regjeringen la om støtteordninger

Vårt Land fortalte at hjelpetilbudet 24Sju ville bli lagt ned om Kirkens Bymisjon ikke fikk forsikringer om at de kunne forvente å få statsstøtte også i 2024. 24Sju har fått statsstøtte via en søknadsordning siden 2009, og ble opprettet etter at daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) oppfordret Kirkens Bymisjon til å etablere et lavterskeltilbud for «de mest utsatte rusavhengige» i Oslo.

I vår fikk organisasjonen vite at dagens støtte skulle legges om, og at 24Sju ikke ville få statsstøtte i 2024, og at de måtte over på en ny ordning.

Omleggingen er et resultat av en større opprydding på statsbudsjettet som ble startet av daværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i 2022. En rekke organisasjoner ble lempet ut av statsbudsjettet og vist videre til nye støtteordninger.

David fullroser 24Sju

– I 2022 lovet regjeringen at man skulle tilby flerårige avtaler til organisasjoner, for eksempel treårige. men dette har vi ikke sett noe til. Derfor ville SV minne regjeringen om at dette må på plass helt fram til de tilbys, sier Hussein.

Hun mener organisasjoner som gjør en viktig innsats på rusfeltet må sikres bedre rammevilkår.

Sist uke møtte Vårt Land David i Oslo sentrum. Han bruker hjelpetilbudet 24Sju ofte.

– På 24Sju får jeg hjelp med medisinene mine, og jeg slipper å bli lagt inn. Her kan jeg få noe å spise, her får jeg sove over når det trengs. Her kan jeg også sove utenfor, på gata, for det er trygt, fortalte David.