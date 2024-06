Joel Ystebø er KrFs gruppeleder i Bergen bystyre. Via egen facebook-side melder han seg til tjeneste – og vil gjerne reise over langfjellene til Oslo og Stortinget.

«Valget neste år blir et skjebnevalg for KrF. Det blir en mulighet for velgerne til å gi et kraftfullt signal om at KrF trengs i norsk politikk. Når Dag Inge Ulstein nå har avklart sin beslutning om å ikke ta gjenvalg, vil jeg varsle nominasjonskomiteen om at jeg stiller meg disponibel som partiets 1.-kandidat i Hordaland», skriver Ystebø.

Tynnes ut i KrFs stortingsgruppe

Etter at både Ulstein og tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har varslet at de takker for seg på Stortinget neste høst, er det bare dagens KrF-leder, Olaug Bollestad, som går for gjenvalg.

Partiets andre nestleder, Ida Lindtveit Røse, sitter ikke på Stortinget. Røse anses selvskreven på topp i Akershus, men må kjempe for å få tillit fra velgerne.

Om han får listetoppen er veien til Stortinget enklere for Ystebø da Hordaland er et langt sikrere KrF-fylke. Siden partiet ble stiftet i 1933, i Hordaland, har KrF Hordaland alltid hatt sete på Tinget.

NTB_F8rn-1uW0fE.jpg PARTIETS FAR: Nils Lavik var bibelskolebestyrer, predikant, bonde og politiker. Han var med å etablere KrF i 1933. Lavik satt på Stortinget for KrF fra 1933 til 1953. (NPK)

Kjemper for å heve KrF over sperregrensen

«Det er ingen selvfølge at vi har et tydelig verdiparti med reell innflytelse på Stortinget. Derfor vil jeg uansett være med på laget som skal vinne valget for KrF og sikre partiet en oppslutning over sperregrensen ved neste valg. Om partiet ønsker meg som toppkandidat, er jeg motivert for å bidra til å samle fylkeslaget for KrFs viktigste valgkamp i Hordaland noensinne», skriv Joel Ystebø.

Om hvorfor han vil bli rikspolitiker for KrF, skriver han:

«Vi ser en regjering som undergraver frivilligheten, verdiskapningen på Vestlandet, friskolene og som ikke tar trosfriheten på alvor.»

– Tilgjengelig og motivert

Ylva Bang er en annen ung KrF-politiker som ønsker seg listetoppen i Hordaland.

– Jeg sagt til valgkomiteen at jeg stiller meg tilgjengelig og er motivert til en plass på Stortinget, dersom komiteen ønsker å gi meg denne tilliten, skriver Ylva Bang i en melding til Vårt Land.

Hun sier samtidig at hun har blitt kjent med flere dyktige KrF-politikere i sine tre år i fylkespolitikken i Vestland fylke, som har «mye lengre fartstid» enn henne. Hun skriver at hun vil heie disse frem i denne prosessen.

Lover å kjempe for distriktene

25 år gamle Bang er internasjonalt ansvarlig og sentralstyremedlem i KrFU, men er ikke blitt innstilt til en ny periode i dette vervet. Hun jobber i dag som politisk rådgiver for moderpartiet på Stortinget. Hun gjorde seg nylig bemerket da hun rykket ut mot KrFU-leder Hadle Bjulands «tradwife»-utspill.

Bang sier at hun er engasjert for det hun kaller levedyktige distrikt.

– Dette handler om at vi som politikere må bidra til god infrastruktur for at folk skal kunne bo og jobbe utenfor storbyene, skriver Bang.

Bang forteller også at hun engasjerer for en solidarisk utenrikspolitikk og vil at Norge skal holde på bistandsprosenten.