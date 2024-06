Så kom de i havn, men solid på overtid.

Mandag presenterer SV og regjeringspartiene Ap og Sp forliket om revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettkameratene har flyttet på over tre milliarder kroner i forliket, og øker oljepengebruken med 1,2 milliarder kroner.

– Det viktigste for SV vil alltid være et grønnere og mer rettferdig Norge, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i Sosialistisk Venstre.

Mer til barna

SV varslet tidlig at de ønsket å prioritere økt barnetrygd i årets revidert.

Barnetrygd betales fra og med kalendermåneden etter at barnet er født, og til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Grunnbeløpet for barnetrygden er 1.766 kroner per måned per barn under seks år og 1.510 kroner per barn over seks år.

Med forliket harmoneres satsene. Fra 1. september får alle barn 1.766 kroner.

Mer til utsatte grupper

Blant de viktig enigheten er:

Økt barnetrygd for alle barn over seks år. Økningen koster 800 millioner kroner i år, og 2,4 milliarder neste år.

Styrke døgntilbudet til ruspasienter og sikre oppfølging av rusavhengige etter døgnbehandling.

Økt satsing på kvinnehelse.

Flere ansatte i barnehager i levekårsutsatte områder.

Strømkostnader inn i beregning av bostøtte.

Enklere bostøtteendring og økt tak som gjenspeiler de økte boutgiftene.

75 prosent rabatt på tannhelse for 25- og 26-åringer.

SV har også fått gjennomslag for flere klimatiltak.

Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett ENIGE: SVs Kari Elisabeth Kaski (t.v.), Eli Tuva Moflag (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) på pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett i Vandrehallen på Stortinget. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ap er trygg på oljepengebruken

Leder for Stortingets finanskomité, Tuva Moflag (Ap), er trygg på at merbruken av oljepenger ikke vil påvirke norsk økonomi negativt ettersom man fortsatt holder seg innenfor utgangspunktet i regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en enighet med SV som er innenfor rammene av et trygt og ansvarlig økonomisk budsjett, sier Moflag i Stortingets vandrehall.