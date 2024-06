Oslo er tildelt VM i gatefotball

– Dette er ekte idrettsglede. Det var viktig for oss å være raske med å finne pengene, og vi lover at vi skal komme og heie, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) da hun sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var hos Frelsesarmeen og fortalte at de har sagt ja til søknaden om støtte til å arrangere Homeless verdenscup, skriver Nettavisen.

Siden 2007 har Frelsesarmeen arrangert NM i gatefotball, der bostedsløse, personer som har eller har hatt rusutfordringer, og tidligere innsatte spiller. Første året var det fem deltakende lag. I år deltok 35 lag fra hele Norge i mesterskapet i Sandvika.

Frelsesarmeen stiller også med Norges kvinnelandslag og herrelandslag i Homeless verdenscup hvert år. NM er også rekrutteringsarena for de norske landslagene, og lokale spillere plukkes ut til VM-troppen.

Også i 2017 ble VM i gatefotball arrangert i Oslo.