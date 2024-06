Stemmer det at Hamas bruker sivile som skjold, slik Israel hevder? Erik Skare, postdoktor i Midtøsten-studier og ekspert på palestinsk motstandskamp, svarer:

– Det er ukontroversielt å hevde at Hamas-soldater går i sivile klær og gjemmer seg blant sivile. Men å si at de bruker sivile som skjold er upresist. De tvinger ikke sivile foran seg. Selv om Hamas gjemmer seg blant sivile er det åpenbart at Israel tillater sivile tap for å ta ut militante.

FORSKER: Erik Skare er forsker ved Universitetet i Oslo (UIO)

Israelske militære regler sier at det er lov å drepe 20 sivile for å ta én menig Hamas-soldat, ifølge Skare. Det er tillatt å ta 100 sivile for å ta en av Hamas’ seniorledere.

– Er det mye eller lite?

– I Irak-krigen tillot USA tap av 30 sivile for å ta Saddam Hussein, svarer Skare.

Tallene bekreftes fra undersøkelse som nettstedene +972 Magazine og Local Call har gjort. De har avslørt at Israel bruker kunstig intelligens (KI) for å beregne hva som er angrepsmål og de sivile tap rundt det. Dataprogrammene kalles Habsora («Evangeliet») og Lavender. Habsora beskrives som en «massedrap-fabrikk».

---

Hamas

Hamas ble dannet i 1987, med utspring i Det muslimske brorskap.

Ismail Haniyeh er i dag den sunnimuslimske bevegelsens politiske leder.

Organisasjonens charter krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.

Charteret ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967. Det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».

Det reviderte charteret i 2017 understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina».

I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.

Kilde: NTB

---

Fant ikke bevis for å ha brukt sivile som skjold

– Er det ny strategi at Hamas de skjuler seg blant flyktninger?

– Det er ikke noe nytt. Det er ABC i urban krigføring. Helt fra PLOs dager er dette gjort for ikke å lide militære tap mot en større militærmakt som Israel

– Etter Gaza-krigen i 2008–2009 undersøkte Amnesty International påstandene om at Hamas brukte sivile som skjold, men fant ikke bevis. Hva forteller det?

– Det samme er påstått nå – at Hamas blant annet har skjult seg inne på Shifa-sykehuset, men så langt er det ikke funnet bevis for dette. Derfor er det helt avgjørende at internasjonale undersøkelser blir gjennomført i Gaza.

Amnesty har tidligere kalt Israel en apartheidstat på grunn av måten de behandler sivile palestinere. Skare mener likevel det ikke svekker konklusjonen av disse undersøkelsene.

– Jeg kan ikke uttale meg om akkurat den rapporten, for jeg har ikke lest den. Men konklusjonene er lite kontroversielle, selv om ordbruken deres kan være lite være ladd og oppfattes politisk. Undersøkelsene går på spesifikke forhold, og de er i høyeste grad troverdig, sier Skare.

---

Israel-Hamas-krigen

Tall fra midten av mai viser:

120.000 mennesker drept, savnet eller såret på Gazastripen, på den okkuperte Vestbredden og i Israel.

1140 mennesker ble drept da Hamas angrep Israel 7. oktober, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

35.173 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep på Gazastripen i løpet av krigen, i gjennomsnitt rundt 160 hver dag.

De israelske angrepene har drevet 1,7 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt fra sine hjem.

Drøyt 1,1 millioner mennesker står ifølge FN på randen av hungersnød, og ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult.

Kilder: OCHA, UNRWA, IDF, WHO, PA, Haaretz, Al Jazeera, Reuters.

---

– Langt fra utslettet

– Hvor kynisk vurderer du Hamas sin krigføring blant sivile?

– Den er kynisk i den grad at hovedfokuset er å påføre Israels store tap uten å få tap selv. 7. oktober-angrepet var kynisk, og det var nøye kalkulert at resultatet ville bli en bakkeinvasjon som ville gi sivile tap. Hamas-ledernes holdning er at sivile tap ikke er deres ansvar. Et lengre syn på konflikten er at sivile tap er et uunngåelig resultat av frigjøring.

Israel Palestinians ANGREP: Blodige gulv vitner om det israelske angrepet mot den FN-drevne al-Sardi-skolen i flyktningleiren Nuseirat i Gaza før daggry torsdag. (Jehad Alshrafi/AP)

– Hvor stor suksess har Hamas hatt med sin strategi?

– De har fått juling, men ingenting tyder at Israel er nær ved å utslette dem. De har hatt suksess, gitt at støtten blant den palestinske befolkning ikke er svekket. Israel hevder at de har drept 13-14.000 militante, noe de mener er halvparten av Hamas´ krigere. Hamas sier at 7.000 soldater er drept, og at det tilsvarer en fjerdedel. Vi vil uansett se at Hamas bygger seg raskt opp igjen. Jeg tviler på at folk på Gaza er mindre hevngjerrige etter å ha blitt bombet i et halvt år.

Ingenting tyder at Israel er nær ved å utslette dem (Hamas) — Erik Skare, Midtøsten-forsker

– Hvor mye militær trening har Hamas-soldatene har fått, varierer utifra hvor de er plassert i al-Qassam-brigadene, Hamas´militære fløy. På videoer fra 7. oktober ser vi halvlubne menn i 40-årene. I andre enden av spekteret er Nukhba-enheten som er en eliteenhet. Vi vet at soldatene har fått trening i treningsleirer i Gaza, men også i Hizbollah-leire i Libanon og hos revolusjonsgarden i Iran, sier Skare.

– Gaza-palestinere frykter Hamas

– Hvor vidt er den militære strategien kritisert innad i Hamas?

– Hamas har alltid vært delt i en politisk, en sosial og en militær del. Det er mer nærliggende å snakke om to deler – en moderat fløy som arbeider politisk, og en fløy med hardlinere som tror at vold er svaret. Angrepet 7. oktober var åpenbart gjort uten at store deler av det politiske lederskapet i Hamas kjente til det.

Det er åpenbart frykt for Hamas nå — Erik Skare, forsker

– Hva risikerer palestinere i Gaza som kritiserer Hamas for å bruke sivile?

– Hamas har styrt Gaza som et mykt autoritært styre. De er avhengig av folkelig støtte, men vi vet at Hamas har slått ned på protester. Det er åpenbart frykt for Hamas nå, men palestinere er ikke dumme, de holder Israel ansvarlige for bombingen. Dessuten har de fleste på Gaza nå nok med å overleve. De store diskusjonene om 7. oktober vil komme når krigen er over, men ikke som massekritikk. Da vil vi også få vite om opinionen mener at palestinerne ble ofret på Hamas’ alter, sier Erik Skare.