Svensk sikkerhetstjeneste: Iran har både vilje og evne til å slå til i Sverige

Sikkerhetstjenesten stiller seg bak opplysningene fra Israelsk etterretning om at Iran benytter kriminelle nettverk for å utføre voldshandlinger mot andre land. Det opplyste Daniel Stenling, sjef for kontraspionasje i Säpo, på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.

– Säpos vurdering er at det iranske regimet er aktivt ved hjelp av stedfortredere, mellomledd som sørger for å skjule Irans innblanding, og som skal gjøre det vanskeligere for svensk sikkerhetstjeneste eller politi å oppdage virksomheten, sa Stenling.

Mulighet til å benekte

Han la til at det også handler om muligheten til å kunne benekte alt, for å kunne si at «dette har vi ingenting med å gjøre». Säpo mener at det kriminelle nettverket Foxtrot nettopp er en slik stedfortreder.

I et dokument fra den israelske etterretningstjenesten Mossad, som blant andre avisa Dagens Nyheter har sett, framgår det at gjenglederen Rawa Majid og hans Foxtrot-nettverk arbeider for Iran. Selv den rivaliserende banden Rumba, som ledes av Ismail Adbo, påstås å arbeide for det iranske regimet.

På spørsmål om hvorvidt alle opplysningene stammer fra Mossad, svarte Stenling at Säpo også har egne opplysninger. Men han ville ikke si noe mer om hvordan de er samlet inn.

– Vervet etter flukt

Majid skal ha blitt vervet av Iran etter at han ble pågrepet på flukt fra Tyrkia. Han skal ha blitt presentert et ultimatum om enten å samarbeide med Iran eller bli sendt i fengsel.

I januar i år ble det kastet en håndgranat, som ikke detonerte, mot den israelske ambassaden i Stockholm. Det skal ha vært denne hendelsen som fikk Säpo til å oppdage at Majid var vervet av Iran, skriver Dagens Nyheter.

Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», er internasjonalt etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging, samt ulovlig våpenbesittelse.