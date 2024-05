Norges Bank utelukker tre selskaper fra oljefondet etter etiske råd

Selskapene som utelukkes er Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, Weichai Power Co Ltd og L3Harris Technologies Inc, skriver Norges Bank på egne nettsider.

– Vi utelukker selskaper som bryter grunnleggende etiske normer gjennom sine produkter eller sin atferd, skriver sentralbanken om sin praksis for etiske utelukkelser.

Adani Ports and Special Economic Zone er Indias største private havneoperatør. Selskapet er utelukket «grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige brudd på individers rettigheter i krig og konflikt». Selskapet har vært under observasjon siden mars 2022.

Hovedstyret har også bestemt å utelukke Weichai Power Co – et kinesisk statlig eid selskap som har spesialisert seg på produksjon og salg av dieselmotorer.

Bakgrunnen for utestengingen er ifølge sentralbanken «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til salg av våpen eller militært materiell». Risikoen gjelder salg til land som er omfattet av oljefondets ordning for statsobligasjonsunntak

Det amerikanske selskapet L3Harris Technologies, som blant annet leverer teknologi til forsvarsindustrien, er ekskludert «grunnet selskapets utvikling og produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen».