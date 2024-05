Natos militære leder: – Ukraina skal ikke dø

– Det er ikke for sent for Ukraina å seire. Ukrainas frihet kan ikke, må ikke og vil ikke dø, slår Natos øverste militære sjef, den amerikanske admiralen Rob Bauer, fast.

Torsdag møtes Natos 32 forsvarssjefer i Brussel, blant dem Norges Eirik Kristoffersen.

– Ikke for seint

Ukraina troner nok en gang aller øverst på dagsordenen. Blant annet skal forsvarssjefene ha et eget møte med Ukrainas militære lederskap for å diskutere mer støtte.

På vei inn til møtet gjentok Bauer også Nato-sjef Jens Stoltebergs tidligere oppfordring om å sende våpen man har på lager, til Ukraina, uten å bry seg om eventuelle brudd på Natos krav til kapabiliteter.

– Lagre kan og vil bli fylt opp igjen. Men menneskeliv som tapes, er tapt for alltid, sier Bauer.

Våpen på vei

Russlands krig mot Ukraina har nå vart i 813 dager. Den siste tiden har Ukraina gått på flere smertelige tap, og spekulasjonene har rast om en ny russisk offensiv er på gang.

Siden starten av uka har russerne tatt kontroll over ytterligere 278 kvadratkilometer i Ukraina, ifølge beregninger gjort av nyhetsbyrået AFP.

Samtidig er våpen fra USA på vei. Artilleri, langdistanseraketter kjent som ATACMS, og luftvernutstyr er i ferd med å bli levert til de ukrainske styrkene, opplyste en talsperson da USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte Kyiv tirsdag.

Torsdag meldte den ukrainske hæren at de har greid å stanse den russiske framrykkingen mot Kharkiv, Ukrainas nest største by.

Nye planer

På Nato-møtet skal forsvarssjefene også bli enige om hvordan Natos nye forsvarsplaner skal settes ut i livet.

Planene innebærer at styrker skal stå klare, kapasiteten skal bygges opp utvikles, og en ny kommandostruktur skal på plass.

Framover kommer det til å bli flere felles øvelser for at alt skal sitte, varsler Bauer.

Han kom også med rosende ord om Natos avtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Du viser verden hva et sant demokratisk lederskap er. Du viser hva det betyr å ha et aldri sviktende moralsk kompass, sa Bauer.

(©NTB)