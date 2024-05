– Det finnes en egen tilskuddsordning for tros- og livssynsorganisasjoner knyttet til terrorsikring som forvaltes av Politidirektoratet. Jeg er ikke kjent med at det finnes tilskuddsordninger til dette formålet for museer eller andre virksomheter, utover det man eventuelt får i tilskudd gjennom andre ordninger, skriver justisminister Mehl i et svarbrev til Stortinget.

Vårt Land fortalte i april at Jødisk museum har søkt Justisdepartementet om 4,5 millioner kroner for å styrke sikkerheten.

Fare for terrorangrep i Europa

Uken etter at Hamas invaderte Israel 7. oktober, og drepte rundt 1.200 personer i et målrettet terrorangrep, gikk politiet i Norge ut og varslet at de trappet opp overvåkingen av jødiske institusjoner i Norge.

I desember arresterte dansk politi flere personer for å ha planlagt et mulig terrorangrep i Europa. Påtalemakten koblet planene til Hamas, som er stemplet som en terrororganisasjon i Danmark og EU, men ikke i Norge.

«Overrasket over den manglende politiske viljen»

I desember søkte Jødisk museum om offentlig støtte for å trygge museet både for publikum og de ansatte, blant annet sette opp bedre kameraovervåking og sterkere adgangskontroll.

Søknaden ble sendt Justisdepartemetet, som sa nei. Museet klaget, men departementet opprettholdt avslaget.

– Vi er svært overrasket over den manglende politiske viljen til å etterkomme vår søknad om penger til sikkerhetstiltak, sa Rolf Golombek til Vårt Land. Han er styreleder i Jødisk museum i Oslo.

VERN: Oslo-politiet er jevnlig til stede på Jødisk museum. (Erlend Berge)

PST advarer mot angrep på jødiske mål

Golombek peker på den siste åpne trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Her skriver PST:

«En eventuell ekstrem islamistisk terrorhandling i Norge vil sannsynligvis utføres av én eller få gjerningspersoner (...) Trusselen mot israelske og jødiske mål vil være skjerpet som følge av krigen mellom Israel og Hamas.»

«(...) hat mot israelere og jøder blir en viktigere faktor i motivasjonen til ekstreme islamister når de ønsker å gjennomføre angrep i Vesten.»

«Konflikten mellom Israel og Hamas har skapt en enda sterkere antisemittisme, og således en ytterligere aktualisering av jøder i fiendebildet.»

Oslo politidistrikt har hatt et særlig fokus på å følge opp jøder som utsatt minoritet som følge av at trusselen mot jøder og jødiske mål er skjerpet — Emilie Mehl (Sp), justisminister

Justisministeren peker på politiet

Justisdepartements avslag fikk KrF-leder Olaug Vervik Bollestad til å ta opp saken med justisminister Emile Mehl, i form av et skriftlig spørsmål.

I lys av den økte trusselen mot jøder i Norge, hvordan forklarer statsråden avslaget? spør Bollestad.

Mehl svarer at departementet ikke har noen pott for det museet søker om, og at politiet følger museet spesielt.

– Oslo politidistrikt har hatt et særlig fokus på å følge opp jøder som utsatt minoritet som følge av at trusselen mot jøder og jødiske mål er skjerpet. Politiet samarbeider nært med PST, og vurdering av sikkerhetssituasjonen rundt de jødiske interessene er i en kontinuerlig prosess.

Mehl skriver at Oslo politidistrikt har rullet ut spesielle sikkerhets- og beskyttelsestiltak «for å øke sikkerheten ved en rekke jødiske objekter, herunder det mosaiske trossamfunn og det Jødiske museum i Oslo».

---

Jødisk museum

Museet tar vare på og formidler jødenes historie i Norge.

Etablert som en stiftelse i 2004, et samarbeid mellom Det Mosaiske Trossamfund og Oslo Bymuseum.

Åpnet i 2008 med utstillingen Friheten vinnes ikke bare én gang .

. Museumslokalet huset opprinnelig en synagoge fra 1921 til 1942.

---