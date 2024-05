Påfallende like – er dette norsk politikks ukjente duell?

– Det er en del likheter mellom MDG og KrF i familiepolitikken. Har du tenkt på det, Lan Marie Berg?

– Ja, det har jeg tenkt på!

Vårt Land treffer MDG-nestlederen før partiets landsmøte på Fornebu utenfor Oslo denne helgen for å «konfrontere» henne med en av norsk politikks åpne hemmeligheter:

Hvor like Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti er i spørsmål om tid og valgfrihet til småbarnsfamilier.

Vårt Lands sjekk av partiprogrammer, medieutspill og resolusjoner MDG skal behandle på landsmøtet sitt viser noen påfallende likheter i familiepolitikken.

– MDG og KrF har en god del verdier til felles. Vi ønsker mer tid til de vi er glad i. Og vi tenker at barn og barndommer kan og bør være forskjellige, og at vi bør tilpasse til individuelle behov. Men så er vi uenige i andre spørsmål, som abortloven, sier Lan Marie Berg.

Norsk politikks ukjente duell? Slik svarer Berg og Bollestad

– Er det norsk politikks ukjente duell?

– Eller allianse! Av vi kan finne sammen om familiepolitikk og mindre skjerm i skolen, gir oss mer styrke i opposisjon, sier MDG-toppen.

KrF-leder Olaug Bollestad bedyrer på sin side at hun tar familie-rivalisering med MDG med knusende ro:

– Jeg skjønner godt at MDG blir inspirert av å lese KrFs program, men det er vi som har troverdighet på å prioritere og får gjennomslag i familiepolitikken, erter Bollestad.

LANDSMØTE: Denne helgen skal MDG behandle veivalg om skatt og sluttdato for oljenæringen, men også uttalelsen «Frihet fra stress og press», som foreslår å «prøve ut nye grep for å ta tida tilbake, og få mer pusterom og fleksibilitet». (Annika Byrde/NTB)

Familiedrama: Få tusen velgere kan avgjøre for MDG og KrF

Men for to små partier som gikk på bitre nederlag sist stortingsvalg, og som bare manglet noen få tusen stemmer for å klare sperregrensen på fire prosent, kommer hver stemme til å telle ved valget i 2025.

Og nå sikter både MDG og KrF seg inn mot samme velgere: småbarnsforeldre i tidsklemma, som vil ha mulighet til å velge mer tid til barna sine.

Det kan bli dråpen som avgjør partienes kamp for å klare sperregrensen. Og i ytterste konsekvens kan det avgjøre hvem som blir statsminister i 2025.

Begge partier spisser familieprofilen med medieutspill: I helgen skal MDGs landsmøte ta stilling til ny politikk som Lan Marie Berg løftet fram for hele Norge i VG denne uka:

«Hentefri» med full lønn til alle med barn i barnehagealder – 45 minutter om dagen per familie. Altså rett til å jobbe 90 prosent med full lønn.

Forsøk med firedagers arbeidsuke i offentlig sektor.

Forslagene er påfallende like et punkt i KrFs program, som partileder Olaug Bollestad løftet fram i NRK i vinter:

Småbarnsforeldre bør få jobbe 80 prosent med hundre prosent lønn mens barnet er under tre år, proklamerte Bollestad i statskanalen.

GIR SEG: Torsdag kveld kom nyheten om Lan Marie Berg ikke ønsker gjenvalg til Stortinget og gir seg som nestleder i MDG. (Guro Asdøl Midtmageli)

Her er likhetene allerede mange

Likhetene er allerede mange i de to partienes gjeldende programmer. Dette viser Vårt Lands mini-kartlegging blant annet:

Kontantstøtte : MDG og KrF vil videreføre den for barn mellom ett og to år. Det er de nesten alene om.

: MDG og KrF vil videreføre den for barn mellom ett og to år. Det er de nesten alene om. Omsorgspermisjon: Mer lønnet permisjon til partner ved fødsel. KrF sier totalt tre uker, MDG to uker.

Mer lønnet permisjon til partner ved fødsel. KrF sier totalt tre uker, MDG to uker. Fleksibel foreldrepermisjon: Flere uker der foreldrene selv kan velge hvem som tar permisjon. MDG vet å utvide permisjonstiden, KrF ved å fjerne dagens tredeling. Begge vil gi større mulighet til å overføre uker mellom foreldre ved behov.

Torsdag kveld, etter at intervjuene i denne artikkelen var gjort, kom nyheten om at Lan Marie Berg ikke ønsker gjenvalg til Stortinget og gir seg som nestleder i MDG.

ÅPNE ARMER: Olaug Bollestad bedyrer at hun er ubekymret over at også MDG sikter seg inn på småbarnsmødre. – Lan er hjertelig velkommen til å stemme KrF, gliser partilederen. (Erlend Berge)

Har KrF laget en «Lan-strategi»?

– Kan dette vise seg å bli valgkampens skjulte duell og thriller, Olaug Bollestad?

– KrF og MDG sitter i samme gang på Stortinget. men selv om vi deler kaffemaskin, har vi ulike programmer og ulik ideologi. Det skal vi synliggjøre frem til valget, svarer hun.

Bollestad presenterte nylig partiets nye strategi i Vårt Land. Én av de tre målgruppene KrF har blinket seg ut, ble oppsummert slik:

«Mødre midt i småbarnsfasen – som ønsker at politikken skal legge til rette for dem når de velger tid til barna. Dette er kvinner som vil forme livet sitt selv, ser for seg lang tid i yrkeslivet senere, men som ikke vil la seg stemple som umoderne av venstresiden».

– Hun velgeren høres kanskje litt ut som Lan Marie Berg selv og velgerne hun vil nå, Olaug Bollestad?

– Lan er også hjertelig velkommen til å stemme KrF. Men det er ikke alle småbarnsforeldre som ønsker rusreform eller en utvidelse av dagens abortlov. De er nok nærmere KrF enn MDG, svarer KrF-lederen.