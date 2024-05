– Statsminister Støre sier at nå ser han et vendepunkt i folk økonomi. Ser vi dette vendepunktet? Ja, det gjør vi, til det verre.

Hver uke ser Hanne Aanensen at mange sliter kraftig med livsoppholdet. Som leder i organisasjonen Du & jeg deler hun ut mat hver tirsdag til folk som mangler penger til det daglige brødet.

Hver tirsdag må hun se at noen går tomhendte fra utdelingen på Nøtterøy Frivilligsentral i Vestfold.

HJELPER: Hver tirsdag henter Hanne Aanensen i organisasjonen Du & jeg mat på Matsentralen i Larvik, som så blir delt ut til folk som sliter med dårlig økonomi i Færder kommune. (Privat)

– Vi henter mat hos Matsentralen i Larvik, som vi så deler ut til folk i Færder kommune. Hver tirsdag har vi for lite mat til utdeling, selv om vi er blant de organisasjonene som får hente mest på Matsentralen, forteller Aanensen til Vårt Land.

Du & jeg startet med ti familier, i dag teller de 125 familier – og medlemstallet vokser.

– De som nå stiler seg i matkø kommer i arbeidsklær. De har jobb, men pengene strekker ikke til, sier Aanensen. Hun forteller at vedvarende dårlig familieøkonomi påvirker folks pyskiske helse.

Statsminister Støre sier at nå ser han et vendepunkt i folk økonomi. Ser vi dette vendepunktet? Ja, det gjør vi, til det verre. — Hanne Aanensen, leder i Du & jeg

Støres fortelling: Nå bedres folks hverdagsøkonomi

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har en fortelling han gjentar.

– Regjeringens mål er klart: Folk skal få bedre råd. Sa han i nyttårstalen.

Da Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om årets lønnsoppgjør, varslet Støre hva det betyr for folks hverdagsøkonomi:

– Dette er et ansvarlig oppgjør som vil bety økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi for folk. Det understreker at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien der folk kan få bedre råd.

500 dager før stortingsvalget så han en sammenheng i samtale med NTB:

– Jeg har veldig sterk tro på at når folk opplever at økonomiutsiktene bedres, så blir også resultatene av den politikken vi fører synligere og tydeligere for folk. Det tror jeg kan gi oss økt oppslutning, sier han til NTB.

Som taler på 1. mai i Østfold gjentok han budskapet:

– Nå er vi på vei mot et vendepunkt i økonomien. Vi har reallønnsvekst i vente.

Statsministeren under 1. mai UTSIKTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte onsdag 1. mai-arrangementet til Borge og Torsnes Arbeiderpartilag i Østfold. Her sa han at folks økonomi er i bedring. (Thomas Andersen/NTB)

Har aldri trengt så mye mat

Hos Matsentralen Norge ser de en helt annen virkelighet.

– Vi ser ikke det vendepunktet i norsk økonomi som det snakkes om nå. Behovet for mathjelp er større enn noensinne, og vi trenger enda mer overskuddsmat fra matbransjen for å møte disse, sier organisasjonsrådgiver Sunniva Ørstavik.

Foreningen Matsentralen Norge samler landets åtte matsentraler under én paraplyorganisasjon. Disse samler inn overskuddsmat fra matbransjen.

«Dyrtiden er ikke over»

– Matsentralene i Norge delte ut 6.083 tonn mat i fjor, eller 12 millioner måltider. Medlemsorganisasjonene våre, de som fysisk deler ut mat, melder at de skulle hatt 50 prosent mer mat å dele ut, for det er mange som går sultne, sier Sunniva Ørstavik.

Hun ber politikerne se de mange som ikke opplever bedre tider.

– Dyrtiden er ikke over. De over 560 organisasjonene som deler ut mat fra matsentralene forteller om at de må si nei til stadig flere som står i kø for å få mat.

Medlemsorganisasjonene våre, de som fysisk deler ut mat, melder at de skulle hatt 50 prosent mer mat å dele ut, for det er mange som går sultne — Sunniva Ørstavik, Matsentralen Norge

SOSIALHJELP: Elin Herikstad er assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. (Frelsesarmeen)

Tar barn ut av fritidsaktiviteter

En annen målestasjon drives av Frelsesarmeen. Hvert kvartal måler hjelpeorganisasjonen sammen med Opinion hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen.

Frelsesarmeens fattigdomsbarometer fra første kvartal forteller at:

23 prosent av befolkningen sier de har en utfordrende økonomi.

Nesten hver femte forelder dropper eller kutter i fritidsaktiviteter for egne barn, og enda flere foreldre har sluttet å kjøpe klær og utstyr som barna trenger i det daglige.

Nesten en av tre sliter med søvnløshet på grunn av familieøkonomien som forverres.

– Dette er ikke lenger et øyeblikksbilde, men vi ser at dårlig livskvalitet har bitt seg fast over tid. Mange nordmenn har hatt en vanskelig økonomi i flere år og det går utover alt fra søvn og sinn til fremtidstro, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

Organisasjonen opplever det samme som Du & jeg i Færder kommune: Matkøene vokser.

Dyrtiden er ikke over. De over 560 organisasjonene som deler ut mat fra matsentralene forteller om at de må si nei til stadig flere som står i kø for å få mat — Sunniva Ørstavik, Matsentralen Norge

Nye grupper har begynt å slite økonomisk

Mens Støre-regjeringen setter sin lit til at bankene utlånsrenter skal begynne å gå ned, en gang før jul, varsler Forbruksforskningsinstituttet SIFO at nye grupper har fått det vanskelig:

De som slet før dyrtiden har fått det verre økonomisk, men nå har også nye grupper begynt å slite. For mange har boligutgiftene begynt å tynge.

SIFO-forsker Christian Poppe har analysert hvordan sammensetningen av de to gruppene – «sliterne» og «ille ute» – har endret seg fra 2021 til 2023.

To grupper skiller seg ut, vanlig barnefamilie – og husholdninger med årsinntekt på mellom 800.000 og en million kroner; en gruppe man skulle tro vil klare seg.

Tjener opp mot millionen, mange flere er «ille ute»

Dette er funnene:

Barnefamilienes andel i gruppa «sliterne» har økt fra 5,5 til 14 prosent.

I gruppen «ille ute» har andelen barnefamilier økt fra 1,5 til seks prosent.

800.000-1.000.000-gruppens andel i «sliterne» har økt fra 2 til 13,5 prosent.

I gruppen «ille ute» har andelen 800.000-1.000.000 økt fra 0,5 til 4,5 prosent.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 102.600 barn, eller 10,6 prosent av alle barn under 18 år, vokser opp i en husholdning med vedvarende lav inntekt.