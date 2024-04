– En person har vært i kontakt med pakkens innhold, men det er foreløpig ikke meldt om skadde, skriver politiet i Sørvest i en melding.

Politiets bombegruppe er på vei for å undersøke innholdet. Gruppen skal komme fra Oslo i helikopter, og de er framme senest klokken 20. Politiet ble varslet om saken klokken 15.40.

Moskeen ligger i bydelen Hillevåg i Stavanger. Talsperson Ahmet Coksurer sier til Stavanger Aftenblad at det «er snakk om en terrortrussel mot vår moské».

– Vi fikk et pakkebrev i dag som imamen vår åpnet. Pakken var adressert til oss og inneholdt noen hatmeldinger og noe hvitt pulver. På grunn av pulveret har politiet tatt det som en terrortrussel, utdyper Coksurer overfor VG

Han er talsperson for Rogaland Islamske Fellesforening (ISMG / Eyup Sultan Moské)

VG: PST bistår lokalt politi

Ifølge VG er PST informert om saken og bistår lokalt politi.

Kjemikaliedykkere fra det lokale brannvesenet er på stedet. De sikrer området, men overlater undersøkelsen av innholdet til bombegruppen.

Ti personer har befunnet seg i bygget, ifølge Aftenbladet. Hittil er to av dem evakuert ut gjennom et saneringstelt. Alle skal bringes til sykehus for undersøkelse.

Politiet er i kontakt med dem, men ingen er foreløpig avhørt, meldte politiet innledningsvis.

Politiet anser ikke hendelsen som farlig for folk i området. Moskeen ligger i Hillevåg i Stavanger.