Medier: Støre kaller inn til ekstraordinært statsråd fredag ettermiddag

Både NRK og TV 2 erfarer at Støre ikke vil gjøre endringer i regjeringen i statsrådet ved Statsministerens kontor (SMK) klokken 11 fredag, men at endringene heller vil skje i et ekstraordinært statsråd på slottet senere fredag.

TV 2 erfarer at dette vil skje klokken 15.

Da vil kronprins Haakon etter planen være tilbake i landet etter sin utenlandsreise.

Grunnen til at statsrådet klokken 11 skjer på SMK, er at kongen er sykmeldt og kronprins Haakon er i USA. Det er første gang siden 2007 at det holdes statsråd uten en regent til stede.

Kongen er sykmeldt fram til 22. april etter sykdom og en operasjon hvor han fikk operert inn pacemaker.