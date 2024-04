Knivstukket biskop i Australia sier han tilgir gjerningspersonen

Biskop Mar Mari Emmanuel, som fikk skader i hodet og brystet etter at en 16 år gammel gutt angrep ham og andre kirkegjengere med kniv mandag, sier tenåringen er tilgitt.

– Jeg tilgir den som har gjort denne handlingen, og jeg sier til ham: Du er min sønn, jeg elsker deg, og jeg vil alltid be for deg. Og den som har sendt deg for å gjøre dette, jeg tilgir dem også, sier biskopen i en video publisert på Youtube torsdag.

Han understreker at han er på bedringens vei.

Australsk politi har sagt at knivstikkingen i den assyriske ortodokse kirken i Wakeley i Sydney mandag var en terrorhandling. Gjerningspersonen skal ifølge politiet ha vært motivert av religiøs ekstremisme. Ingen ble livstruende såret i angrepet.

Biskop Emmanuel, som har en tilhengerskare på nesten 200.000 på internett, har gjentatte ganger gått ut med kritikk mot islam.