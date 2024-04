Angrepet skjedde i Christ The Good Shepherd Church mens en biskop holdt en gudstjeneste i forstaden Wakeley i Sydney, mandag kveld lokal tid.

Det hele skal ha blitt strømmet på menighetens egen youtube-kanal, ifølge den australske menigheten 9News. Kanalen har 200.000 abonnenter.

Assyrisk biskop angrepet

Videoen fra angrepet viser at en mann knivstikker den assyriske biskopen Mar Mari Emmanuel gjentatte ganger. Australske medier skriver at biskopen er alvorlig skadet, men stabil.

En mann er pågrepet i forbindelse med knivangrepet, og han samarbeider med politiet, heter det i en uttalelse fra politiet i New South Wales.

Ingen av skadene skal være livstruende, ifølge en uttalelse fra politiet i New South Wales. De skadde får behandling av ambulansepersonell.

– Veldig trist

Odeesho Sleuf Odeesho er styreleder i St. Maria menighet i Fredrikstad, som tilhører det samme internasjonale kirkesamfunnet som menigheten i Sydney.

Odeesho kjenner godt til biskop Emmanuel som ble knivstukket, og sier til Vårt Land at han synes det er trist å høre de ferske nyhetene.

– Det er veldig trist å høre. Det er trist at vi ikke kan si det vi mener, at vi blir angrepet for å være kristne.

Motivet for knivangrepet er foreløpig ikke kjent.

SØSTERMENIGHET: Odeesho Sleuf Odeesho er styreleder i St. Maria menighet i Fredrikstad, som tilhører det samme internasjonale kirkesamfunnet som kirken i Sydney.

– Vi har forsøkt å kontakte menigheten i Australia, men det er foreløpig ingen som svarer. Biskopen ligger på sykehus nå.

Han forteller at biskop Emmanuel er svært kjent for hele den assyriske kirke internasjonalt.

– Han er et veldig bra menneske, en bra person. Han er veldig kjent for oss alle.

Odeesho har mange kristne, assyriske venner på Facebook, og forteller at det har vært stor respons på angrepet.

– Alle synes det er trist, og de skriver at de håper Gud er med ham nå.

Mange har måttet flykte

Odeesho peker på at religiøs vold er lik, enten det skjer i Midtøsten, Australia eller andre steder:

– Det er det samme, uansett hvor vi opplever det. Vi ble kastet ut av Syria og Irak fordi vi er kristne.

Menigheten i Fredrikstad er den eneste assyriske menigheten i Norge, og medlemmene er primært fra Syria og Irak. De har om lag 270 medlemmer.

Assyrerne er i dag spredd utover store deler av verden, mye på grunn av flyktningstrømmer fra hjemområdene i Midtøsten.

Har vakt oppmerksomhet

Hendelsen finner sted bare noen dager etter at seks personer ble drept da en mann knivstakk flere mennesker på et kjøpesenter i Sydney på lørdag. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at de to knivhendelsene har en sammenheng.

Australske 9News skriver at den assyriske biskopen Mar Mari Emmanuel, som har over 120 000 følgere på TikTok, er en kjent figur i det ortodokse miljøet. Mange av prekenene hans sendes på nett.

Under koronapandemien i 2021 vakte ha oppmerksomhet da han kritiserte restriksjonene og vaksinepåbud.