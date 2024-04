Mann siktet for skadeverk på Nidarosdomen og jødisk gravlund i Trondheim

Mannen er svensk statsborger og ble innbrakt etter at mellom 10-15 gravstøtter ble funnet veltet på den jødiske gravlunden i byen, melder Adresseavisen.

Han er også siktet for å ha tagget på Nidarosdomen og nærliggende bygg mandag forrige uke, samt hærverk på biler. Ifølge faglederen for restaureringsarbeidene ved domkirken kan det bli utfordrende å fjerne all malingen.

Onsdag framstilles den siktede mannen for varetektsfengsling.

– Vi mener det er fare for at han vil begå nye ordensforstyrrelser og skadeverk, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til avisen.

– Ikke politisk motivert

Sophie og søsteren Andrea Bodd Jensen oppdaget hærverket på gravlunden mandag morgen , skriver Dagen. Flere davidsstjerner hadde blitt knust.

«De som ble drept under holocaust, eller de som overlevde, får fortsatt ikke være i fred, selv i døden», skriver hun i en post på Facebook der hun uttrykker bekymring over det hun ser på som en voksende antisemittisme i Norge.

«Vi er drittlei av nordmenn som sier jødehat ikke er et problem. Vi er drittlei av folk som tror de har rett til å definere oss og sortere oss inn i gode eller dårlige jøder, ut ifra deres egen politiske agenda», skriver Bodd Jensen.

Statsministeren reagerer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at også han reagerte sterkt på raseringen av den jødiske gravlunden.

– Det gjør meg opprørt. Jeg tar sterkt avstand fra disse handlingene, som er helt uakseptable i Norge, sier statsministeren til VG.

Han er tydelig på at det skal være trygt å være jøde i Norge.

– Jeg forstår at slike handlinger er skremmende for norske jøder. Jeg understreker at vi ikke skal hente konflikten fra Midtøsten hjem hit til Norge og gjøre den til konflikt mellom mennesker her i landet, sier han.

Selv om det nå er ryddet opp ved gravlunden, gjenstår det fortsatt å reparere de knuste davidsstjernene.

Politiet understreker at de ikke tror at skadeverket ved den jødiske kirkegården var politisk motivert.