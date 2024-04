Politiet kom umeldt til asylmottaket. Ein person fekk beskjed om å pakke. Han blei kjørt til Politiets utlendingsinternat på Trandum ved flyplassen på Gardermoen. Internatet blir drifta av Politiets utlendingseining.

Mannen har fått endeleg avslag på asylsøknaden, og har difor ikkje lovleg opphald i Norge. Men han vil ikkje reise heim frivillig.

Difor kom politiet til asylmottaket. No skal han sendast til heimlandet med tvang. Han skal til Etiopia.

Medan mannen pakka under oppsyn av politiet, blei det samla inn pengar mellom dei andre som bur på mottaket og mellom tilsette. Dei ønskte å sende med han pengar som vil komme godt med når han kjem til Etiopia.

Vårt Land kjenner identiteten til etiopiaren.

Politiet beslagla pengane

Når mannen blei låst inn på politiinternatet på Trandum hadde han:

3.000 kroner som er spart opp under åra i Norge

10.000 kroner frå pengeinnsamlinga på mottaket.

200 dollar frå panting av flasker, flaskene var samla inn over tid, pantekronene veksla i dollar.

På internatet tok politiet hand om alle pengane. For: Dei som blir tvangsreturnerte må sjølve betale flybilletten til heimlandet.

Politiets utlendingsinternat MÅ BETALE: Eit fly frå Air Mediterranean flyg over Politiets utlendingsinternat på Trandum. Dei som blir tvangsreturnerte skal betale for eigen flybillett. (Stian Lysberg Solum/NTB)

«Du må selv betale utgiftene til reisen hjem»

Politiet forklarar ordninga på eiga heimeside, politiet.no:

«Du må selv betale utgiftene til reisen hjem. Norske myndigheter betaler for deg hvis du ikke har penger. Du må betale pengene tilbake.»

– Kvar er dette heimla?

Spørsmålet går til Yana Stubberudlien, kommunikasjonsrådgjevar og pressevakt i Politiets utlendingseining (PU), som svarar per epost:

«Det er hjemlet i utlendingsloven. En utlending som føres ut av riket plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise. Kostnadene gjelder også for eventuelle ledsagere når det er grunn til å frykte at utlendingen vil motsette seg retur eller oppføre seg truende og/eller fremstå farlig på reisen.»

I februar og mars aksjonerte politiet mot menn og kvinner frå Etiopia som har nekta å reise heim. 21 personar blei plasserte på internatet på Trandum. I mars kom etiopiske styresmakter på besøk. Før Norge får tvangssende etiopiarar til heimlandet, må Etiopia ha avklart identiteten til dei som skal reise med einvegsbillett.

Stortinget REAGERER: Tobias Drevland Lund, innvandringspolitisk talsmann i Raudt, meiner dei som blir sende ut med tvang blir dobbelt straffa når dei også må betale for eigen uttransportering. (Erlend Berge)

«Eit urimeleg inngrep»

I Raudt reagerer innvandringspolitisk talsmann, Tobias Drevland Lund.

– Når politiet tek pengane for å betale flybillettar er det eit urimeleg inngrep.

Drevland Lund peikar på at dei som blir sendt ut med tvang blir sette i ein vanskeleg situasjon, for pengane som vil vere kjærkomne når dei skal etablere seg på nytt i heimlandet.

– Her bør me finne andre løysingar. Å måtte betale for eigen uttransportering er dobbelt straff, meiner Raudts talsmann på Stortinget.

En utlending som føres ut av riket plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise — Yana Stubberudlien, Politiets utlendingseining

Utval leverte betalingskrav, blei med i ny lov

Kravet i utlendingsloven som seier at det er den tvangsreturnerte som må betale reisa til heimlandet, er det mange som har eigarskap til.

Bondevik-regjeringa sette i 2001 ned utlendingslovutvalet. Det leverte forslag til revidert lov i 2004:

«Utvalget foreslår videre en ny regel om at politiet kan foreta beslag av penger til dekning av kostnader som utlendingen plikter å dekke i forbindelse med utreisen, og hjemmel for ransaking med sikte på slikt beslag.»

Stoltenberg-regjeringa la fram forslag til ny utlendingslov i 2007. Stortinget vedtok han i 2008, og ny lov trødde i kraft i 2010.

Loven seier at ein utlending som blir uttransportert «plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise». Utlendingen skal også «betale utgifter til vakthold når dette er nødvendig fordi det er grunn til å frykte at utlendingen vil motsette seg retur eller oppføre seg truende eller farlig i forbindelse med utreisen».

Når politiet tek pengane for å betale flybillettar er det eit urimeleg inngrep — Tobias Drevland Lund, Raudt

Kan få pengane for å betale for livsopphald

Når Vårt Land spør konkret om politiets beslag av pengane til etiopiaren, kring 15.000 kroner, svarar Yana Stubberudlien i Politiets utlendingseining at dei berre kan svare på generelt grunnlag.

Ho skriv i ein epost at alle utlendingar «blir midlertidig fratatt sine penger ved innsettelse på Politiets utlendingsinternat. Pengene forvares på internatet i perioden utlendingen er internert, og blir tilbakelevert utlendingen ved løslatelse, for eksempel i forbindelse med en tvangsretur».

Men: «Det kan være at penger som blir midlertidig fratatt utlendingen ved innsettelse på internatet blir beslaglagt for å dekke uttransporteringsutgiftene. Dette skjer i så fall etter en konkret vurdering etter reglene for beslag i utlendingsloven. I tilknytning til dette vil det også bli vurdert om utlendingen skal få beholde beløpet, eller deler av det, for å kunne dekke nødvendig utgifter til sitt livsopphold etter utsendelsen fra Norge.»

EIN VEG: Eit fly frå Ethiopian Airlines har landa på flyplassen i Addis Abeba. Det går direkteruter mellom Norge og Etiopia. (Mulugeta Ayene/AP)

Politiet syter for sikker og trygg heimreise

PU understrekar at dei som får endeleg avslag på asylsøknaden «plikter å reise fra Norge og Schengen-området på egen hånd innen en gitt frist» – og at det «finnes gode støtteordninger for dette fra UDI».

Dei som vel å returnere til Etiopia innan utreisefristen dei har fått i siste asylavslag, får statleg støtte, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI):

«Hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du 15 000 kroner.»

Stubberudlien i PU skriv at «retur med politiet er siste utvei, men vi sørger for at det blir en sikker og trygg hjemreise».

Norge legg press på Etiopia

I orskurdar frå Oslo tingrett no i april blir interneringa av etiopiarar på Trandum forlenga med fire nye veker – dei internerte kan sitje i fire og fire veker, og tingretten kan forlenge med nye periodar.

Fleire orskurdar fortel at norske styresmakter pressar på for å få Etiopia til å godkjenne nye tvangsreturar. Noregs spesialutsending i Etiopia har vore i «kontakt med etiopiske myndigheter og bedt om prioritering». I tillegg har det vore møte mellom EUs spesialutsending for retur i Etiopia – European Return Liaison Officer (EURLO) – Noregs spesialutsending og Etiopias utanriksdepartement.