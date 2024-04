Egebakken i strupen på Sandaker-Nielsen

Valgkampen om hvem som skal sitte på toppen i Den norske kirke (DNK) er i gang. I neste uke begynner Kirkemøtet i Trondheim.

Da skal ny leder av Kirkerådet i DNK velges. To teologer står på valg til vervet: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad. De representerer henholdsvis Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste.

Nå skrur Therese Egebakken opp kirkevalgkampen mot Gard Sandaker-Nielsen fem hakk ved å beskylde han for å blant annet være en homoaktivist. Hun mener homo-kampen ikke hører hjemme i Den norske kirke og ber kirkemøtet om å velge en annen kandidat.

– Åpen Folkekirke har for eksempel sørget for at Den norske kirke er svært synlig og aktivt til stede i Pride-arrangement og Pride-tog hvert år, selv om dette er supersplittende og skaper krevende opplevelser, utfordringer og oppgaver for mange av kirkens medlemmer og ansatte.

Det skriver Egebakken på sin Facebook-profil fredag formiddag.

Kaller Sandaker-Nielsen aktivist

Hun fortsetter den harde kritikken:

– Åpen Folkekirke var helt sentrale i prosessen med å få til en udemokratisk overkjøring av konservative Stavanger bispedømme forrige valgperiode i saken om vektlegging av likekjønnet samlivsform ved ansettelser i kirken, hevder Egebakken i Facebook-innlegget.

Jeg håper på en saklig debatt, hvor ikke mitt 16 år lange ekteskapet og samliv med Lasse blir brukt som argument mot kandidaturet mitt — Gard Sandaker-Nielsen

Videre beskriver hun Sandaker-Nielsen som en aktivist og mener at han vil innskrenke rommet for konservative i folkekirken. Hun er også overbevist om at splittelsen mellom de liberale og konservative vil bli enda synligere.

– «Homobryllup i kirken mot biskopens vilje» stod det i 2008 på forsiden av VG da Gard giftet seg med Lasse i Kampen kirke i Oslo. Daværende biskop i Oslo prøvde å stoppe ekteskapsinngåelse innenfor kirkens dører, men det ble til slutt vigsel i våpenhuset i kirken for Gard og Lasse. Da det fremdeles ikke var lov med likekjønnet vigsel i kirken.

– Håper på saklig debatt

Sandaker-Nielsen vil gjerne ha debatt om hvem som bør bli kirkerådsleder, men reagerer på at ekteskapet hans blir brukt imot ham.

– Jeg håper på en saklig debatt, hvor ikke mitt 16 år lange ekteskapet og samliv med Lasse blir brukt som argument mot kandidaturet mitt, skriver Sandaker-Nielsen i en sms til Vårt Land.

Gard Sandaker-Nielsen Gard Sandaker-Nielsen. Leder av Åpen folkekirke. (Erlend Berge)

Sandaker-Nielsen håper at medlemmene i Kirkemøtet legger vekt på hans engasjement, erfaring og kompetanse når valget skal tas:

– Så langt er det to kandidater til vervet. Jeg oppfordrer alle til å spørre seg hva kirken trenger av en kirkerådsleder og hva det er viktig at Kirkerådet lykkes med de neste årene når de skal bestemme seg.

---

Kirkemøtet 2024

Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i Den norske kirke og møtes en gang i året.

Møtet skjer 11.–14. April. I Trondheim.

Kirkemøtet har 117 medlemmer.

Det står 20 saker på sakslista.

I år skal Kirkemøtet blant annet velge nytt kirkeråd og leder av dette for de fire neste åra. Det samme gjelder også for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Kilde: Den norske kirke

---

Sandaker-Nielsen mener det må være plass for enda flere i folkekirken.

– Vi i Åpen folkekirke har bidratt til å skape rom og plass til flere i folkekirken og det er jeg stolt av. Så er det helt naturlig at folk har ulike meninger og teologiske ståsteder i en folkekirke – det rommet har ikke blitt mindre de siste årene.

I et eget intervju i Vårt Land kan du lese mer om hvor Sandaker-Nielsen vil lede Den norske kirke.