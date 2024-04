Kjerkols advokat til angrep på Nord universitet

I et brev som TV 2 har fått tilgang til, anklager advokat Marianne Klausen Nord universitet for å «ombestemme seg» i saken om Kjerkols masteroppgave.

«Dette til tross for at studentenes masteroppgave ble underlagt en plagiatkontroll samt at de mottok et sensurvedtak i 2021. Slik saken er presentert av universitetet fremstår det som at de mener at de kan ombestemme seg nærmere 3 år etter at sensur ble gitt og uavhengig av forvaltningslovens saksbehandlingsregler», skriver advokaten.

Kjerkol er anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave etter at folk i sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.

I brevet går Klausen til angrep på universitetsadministrasjonens beslutning om å ettergå Kjerkols oppgave.

«Det er ønskelig at universitetet redegjør for hva som er bakgrunnen for at de mener at de har rettslig grunnlag for å på nytt vurdere om Kjerkol og NN har fusket», skriver advokaten.

Nord universitet sier til TV 2 at de ikke kan kommentere pågående studentsaker.