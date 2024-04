PST etterforsker bombetrusler mot Stortinget

– Vi har startet etterforskning i forbindelse med trusler mot Stortinget og samarbeider tett med Oslo politidistrikt, bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i PST overfor NRK.

Han bekrefter samme opplysning overfor NTB, men har foreløpig ingen ytterligere kommentarer i forbindelse med saken.

Stortinget ble sperret av onsdag morgen etter at det ble framsatt to bombetrusler mot nasjonalforsamlingen tirsdag kveld.

Trusselsituasjonen førte til at alle inngangene til Stortinget ble stengt, kvartalet rundt bygget ble sperret, og det var tungt væpnet politi i området.

Spørretimen i Stortinget ble gjennomført som vanlig under politiaksjonen.

Ifølge politiet kan det se ut til at det er to forskjellige trusler og to forskjellige trusselutøvere. De vet hvem som har framsatt den ene trusselen, men vet ikke om det er samme person som har fremsatt den andre.

Sperringene ble opphevet tidlig onsdag ettermiddag.