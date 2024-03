MDG reagerer på dødshjelp-utspill fra Grønn Ungdom

– Tobias Stokkeland og Grønn Ungdom skal ha for å tørre å ta en vanskelig debatt, slik som de gjør nå med forslaget sitt om aktiv dødshjelp. De er ikke redde for det. Men i sak er jeg veldig uenig, sier Hildegunn Marie Tønnessen Seip, leder av MDGs programkomité og MDGs sosialpolitiske talsperson til Vårt Land.

Lederen i Grønn ungdom gikk nylig ut i Vårt Land og ba moderpartiet MDG programfeste retten til aktiv dødshjelp foran stortingsvalget i 2025. Nå varsler MDGs leder av programkomiteen at hun vil kjempe mot forslaget om aktiv dødshjelp.

– Vi i Miljøpartiet de Grønne har en politikk som handler om å styrke aktiv livshjelp. I stedet for dødshjelp må vi styrke lindrende tilbud og verdigheten rundt menneskets aller siste livsfase. Det kommer jeg til å foreslå at vi fortsetter med. Jeg har blitt med i MDG for å stå på livets side, sier Tønnessen Seip.

Etter påske skal MDGs programkomité møtes for å diskutere Grønn Ungdoms dødshjelp-forslag. Hildegunn Seip, som leder arbeidet, vet ikke om hun har flertall i komiteen for å gå imot dødshjelp-forslaget til Grønn Ungdom. Dersom MDG slutter seg til Grønn Ungdoms dødshjelp-forslag, vil MDG ha et like liberalt syn på dødshjelp som Frp.

MDG: Frykter for menneskeverdet

– Har du MDGs programkomité med deg når du går ut allerede nå?

– Dette er jo en pågående samtale. Hvem komiteen er enig med, blir ett av spørsmålene etter påske, når forslaget om aktiv dødshjelp skal diskuteres. Kanskje blir det dissens. Hvem vet, sier hun.

Seip understreker at programkomiteen kun arbeider med førsteutkastet til nytt program og at programmet skal på høring i fylkeslagene til høsten.

– Hvis du ikke vet hvor komiteen står, hvorfor går du da ut nå?

– Jeg går ut fordi lederen av Grønn Ungdom, Tobias Stokkeland, går ut nå. Da vil jeg være tydelig på at vi er flere i partiet som har et annet syn på dødshjelp. Jeg mener vi skylder hverandre å ta de vanskelige diskusjonene, sier Tønnessen Seip.

Allerede i 2018 foreslo tidligere MDG-leder Une Bastholm å utrede aktiv dødshjelp. Forslaget kom aldri til votering på landsmøtet.

– Hva har forandret seg i MDG om aktiv dødshjelp, siden du nå tar til orde for å gå mot forslaget?

- Det kan bli gode diskusjoner rundt dette. Grønn Ungdom var også positive forrige gang forslaget om å utrede aktiv dødshjelp kom. Men det vi vedtok i MDGs gjeldende program handlet om å unngå at svært syke mennesker skulle gis behandling som forlenger lidelsen i stedet for det gode livet, sier Tønnessen Seip.

Ønske om å normalisere livets siste fase

I en undersøkelse Vårt Land gjorde viste velgerne en overraskende liberal holdning til aktiv dødshjelp. Hele 58 prosent sa seg «helt enig» eller «nokså enig» i at aktiv dødshjelp burde tillates i Norge.

– Det er flertall i befolkningen for Grønn Ungdoms forslag?

– Vi vet jo at mange i befolkningen er positive til aktiv dødshjelp. Men de jeg snakker med av helsepersonell sier det er svært krevende - det er en stor moralsk belastning. Vi bør prioritere helsepersonell-ressursene til andre behov enn disse svært krevende situasjonene, sier hun.

Tønnessen Seip ønsker seg en breiere debatt om livets slutt. Hun viser til samtaler med leger og sykepleiere om overbehandling av gamle og syke mennesker.

– Vi må kanskje jobbe med å normalisere det å dø.

Hun utdyper:

– Det å forsone seg med døden som en del av livet, noe jeg tror vi har blitt dårligere til som samfunn. Med de medisinske mulighetene vi har i dag, så krever det mot for en lege å si at man ikke skal overbehandle. Dette er store etiske spørsmål, som også pårørende og helsepersonell må få tid til å snakke om. Men norske leger bruker mye ressurser på behandling av mennesker i livets aller siste fase, i et allerede svært presset norsk helsevesen. Vi har mye medisinsk hjelp tilgjengelig, men en dag kommer jo slutten. Er det lenger sykehusopphold på slutten av livet vi ønsker oss? Det må vi diskutere. Jeg ønsker meg at regjeringen tør å gå inn i den diskusjonen, nå som det snakkes så mye om ressursfordeling i helsevesenet, sier hun.

– Kan det gå mot et stort verdislag på landsmøtet?

– Ja, det er klart det kan skje. For meg handler det om å stå på livets side. MDG er et parti med mange modige mennesker, som ikke er redde for å gå inn i store utfordringer. Da tar vi selvfølgelig denne diskusjonen også, avslutter Tønnessen Seip.