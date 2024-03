KrF-Bollestad provosert av Ap-kvinner

– Altså, at Ap-kvinnene er overrasket... Da har de ikke fulgt med i timen. Det er hjerteskjærende å høre hva foreldre til barn med Downs syndrom opplever, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Foreldre til barn med Downs syndrom tar kontakt med Kamzy Gunaratnam (Ap) om abortpress fra helsevesenet, meldte Vårt Land torsdag morgen.

På Verdensdagen for Downs syndrom sa hun og partifelle Tove Elise Madland klart ifra om at press ikke er greit og abort ikke et mål for Ap. Madland kalte det «vanskelig og overraskende» å høre historiene.

Det reagerer Olaug Bollestad skarpt på:

– De må ha skylapper over øyne og ører hvis de er overrasket over presset mange foreldre opplever. Først om å ta NIPT-test og så om å ta abort, sier Bollestad.

– Du høres opprørt ut?

– Ja, det er jeg minst, sier KrF-lederen.

Olaug Bollestad (KrF): – Ap sier en ting, men gjør noe annet

Olaug Bollestad sier Arbeiderpartiet ble advart om faren for abortpress før de, SV og Frp tvang Solberg-regjeringen til å liberalisere bioteknologiloven i 2020 uten tradisjonell utredning først.

– Det var ikke forsvarlig, sier KrF-lederen i dag.

Blant annet vedtok partiene tidlig ultralyd til gravide og gratis NIPT-test til de over 35. Det har gjort det lettere å oppdage kromosomavvik tidlig i svangerskapet.

I intervjuet med Vårt Land forsvarte Kamzy Gunaratnam dette, men sa at kvinners ulike valg skal respekteres og foreldre møtes profesjonelt. Løsningen på abortpress er nøytral informasjon og bedre oppfølging, hevdet Ap-duoen.

Det forsvaret møtes med hoderysten fra Olaug Bollestad:

– Alle har et ønske om et mangfoldig samfunn, men det nytter ikke med gode intensjoner, en må faktisk legge til rette for det, sier hun.

HELSETALSKVINNER: Tove Elise Madland (Rogaland) og Kamzy Gunaratnam (Oslo) sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ofr Ap. (Sindre Deschington)

Viser til kutt fra regjeringen

KrF-lederen mener Aps løsning om nøytral informasjon og bedre oppfølging klinger hult, all den tid Støre-regjeringen har kuttet i tilbud som skal levere nettopp dette:

Den ideelle rådgivningstjenesten om abort, Amathea, har måttet legge ned kontorer etter millionkutt i statsstøtten.

Kontaktfamilieordningen KrF fikk innført i Solberg-regjeringen for foreldre til barn med Downs syndrom, er lagt ned.

– Det de sier henger ikke sammen, det henger ikke på greip. Liv og lære må samsvare, sier Olaug Bollestad.

Ifølge KrF-lederen kostet ordningen med kontaktfamilier rundt 20 millioner i året. Den la til rette for kontakt mellom foreldre som har barn med Downs syndrom og par som venter barn med det.

– Familier i andre land har hatt god nytte av samme ordning. Eks-skihopper Bjørn Einar Romøren er én av flere som har etterlyst at man kan treffe andre familier til barn som har Downs. I dag får vordende foreldre bare høre om alle utfordringene, ikke de andre tingene, sier Bollestad, og legger til:

– Dette bør være lett for regjeringen å gjøre noe med.

DOBLING: Antall nemndbehandlede aborter av fostre med Downs syndrom doblet seg i 2022, sammenlignet med året før. NIPT-test kan forklare noe, men også økende alder på fødende kan påvirke, ifølge FHI. . (Vårt Land)

Åpen for «abortforlik» om noe, men Bollestad har et spørsmål

Nylig snakket politikerparet Stefan Heggelund (H) og Jorunn Halleråker Heggelund (KrF) ut i Vårt Land om sine opplevelser med abortpress, da det ble klart at barnet de ventet har Downs syndrom.

Antall og andel svangerskap med Downs syndrom som ender i abort, har lenge økt i takt med snittalderen til fødende i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Men mellom 2020 og 2021 har antall aborter doblet seg. Det sammenfaller med at utrullingen av tidlig ultralyd og NIPT for alvor skjøt fart.

Olaug Bollestad har derfor et spørsmål til Aps to kvinner i Helsekomiteen på Stortinget, Kamzy Gunaratnam og Tove Elise Madland:

– Hvis de ikke tror at økningnen har sammenheng med NIPT-testen, så lurer jeg på hva de tror er årsaken er. For NIPT har ingen helsegevinster. Testen handler bare om å avdekke trisomier som Downs syndrom.

Samtidig har Ap-kvinnene invitert til et bredt forlik i Stortinget om bedre oppfølging før og etter abort. De er også åpne for tiltak for mer nøytral informasjon.

– Er du åpen for forlik, Bollestad?

– Selv om en utvidelse av abortgrensen er uaktuelt for KrF, så vil jeg være konstruktiv om akkurat informasjon og oppfølging. Men da må det også følge med penger, ikke bare være ord, svarer KrF-lederen.