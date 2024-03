FN advarer: Akutt fare for hungersnød

Drøyt 1,1 millioner mennesker på Gazastripen er nå rammet av sult på nivå fem på den såkalte IPC-skalaen, der fem er det mest kritiske nivået, ifølge FN. Dette innebærer ekstrem matmangel og betydelig risiko for å dø.

Drøyt 850.000 andre palestinere på Gazastripen er rammet av sult på nivå fire og er også helt avhengige av umiddelbar nødhjelp utenfra om ikke liv skal gå tapt.

For å understreke hvor kritisk situasjonen i Gaza er minner FN om at det de siste 13 årene kun er erklært hungersnød to ganger i verden – i Somalia i 2011 og i deler av Sør-Sudan i 2017.

I Gaza vil det råde hungersnød innen mai dersom det ikke slippes inn nødhjelp, advarer FN.

Forferdelig

Palestinere i Gaza står nå overfor forferdelig nivåer av sult og lidelse, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Dette er det høyeste antallet mennesker truet av katastrofal sult som noen gang og noe sted er registrert av IPC-systemet, sier han.

– Jeg oppfordrer israelske myndigheter til å sikre full og uhindret tilgang for humanitærhjelp til hele Gaza, og at verdenssamfunnet fullt ut støtter vår humanitære innsats, sier Guterres.

– Vi må handle nå for å forhindre det utenkelige, det uakseptable og det uforsvarlige, legger han til.

Skam

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths mener omverdenen har latt det gå altfor langt.

– Verdenssamfunnet bør bøye hodet i skam for ikke å ha stanset dette, skriver han på X.

– Vi har ingen tid å miste. Jeg gjentar min oppfordring til israelske myndigheter om å gi komplett og uhemmet tilgang for humanitærhjelp, skriver han.

Sult som våpen

– Gaza står ikke lenger på randen av hungersnød, det råder alt hungersnød, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Sult brukes som våpen, Israel framprovoserer hungersnød, sier han.

Israels utenriksminister Israel Katz avviser kritikken.

– Israel har tillatt omfattende humanitærhjelp til Gaza via bakken, lufta og sjøen, skriver han på X.

Men nødhjelpen blir sabotert av Hamas i samarbeid med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), hevder Katz.

– Borrell må slutte å angripe Israel og anerkjenne vår rett til å forsvare oss mot Hamas-bevegelsens forbrytelser, skriver Katz.

Menneskeskapt

FNs ferske IPC-rapport viser at sultsituasjonen på Gazastripen har nådd katastrofale nivåer, sier utenlandssjef Gudrun Bertinussen i Care Norge.

– Krisen på Gazastripen er menneskeskapt, slår hun fast.

– Den er et resultat en pågående beleiring, restriksjoner på hvor mye nødhjelp som slipper inn og en kontinuerlig blokade av vann og elektrisitet, sier Bertinussen.

– Situasjonen er hjerteskjærende – spesielt med tanke på at den kunne vært unngått, sier hun.

Tiden renner ut

Lederen for Redd Barnas virksomhet i de okkuperte palestinske områdene, Xavier Joubert, kaller også krisen menneskeskapt.

– Hvert tredje barn i Gaza står nå overfor akutt underernæring. Det står lastebiler med mat, vann og medisinsk utstyr i kø på den ene siden av grensa, mens barn og familier sulter på den andre sida, sier han.

Tiden er nå i ferd med å renne ut om man vil forhindre hungersnød i Gaza, konstaterer Joubert.

Barna dør først

– Dersom det blir erklært hungersnød, vil det alt være for sent for mange. Barna er de første ofrene og dør alt i Gaza på grunn av underernæring. For dem teller hvert eneste minutt, sier han.

I likhet med FN og andre hjelpeorganisasjoner krever Redd Barna øyeblikkelig våpenhvile og uhindret adgang for nødhjelpsforsendelser.