Fleire tvangsekteskap blir inngått mellom fetter og kusine. Når Utlendingsdirektoratet (UDI) avdekkjer at dei ikkje blir smidde i hymens lenkjer av fri vilje, er konsekvensane alvorlege:

– Dette dreie seg om saker der ein person i utlandet har søkt om familieinnvandring med ektefellen i Norge. Konsekvensen av å få avslag er at personen i utlandet blir nekta opphald i Norge, opplyser Rolf Anthonisen, fagansvarleg i UDI Opphold, til Vårt Land.

Støre-regjeringa og Barne- og familiedepartementet (BFD) er på oppløpssida med ei innstramming i ekteskapslova:

Det blir forbode for søskenbarn å inngå ekteskap.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) melde i fjor at ho ville sende lovendringa over til Stortinget innan desember. Så skjedde ikkje. No lovar Toppe endringa sendt innan påske.

Etter det Vårt Land erfarer har nokre juridiske avklaringar tatt tid.

Konsekvensen av å få avslag er at personen i utlandet blir nekta opphald i Norge — Rolf Anthonisen, UDI

Ønskjer ikkje å gifte seg med søskenbarn

I høyringsrunden, som blei avslutta i september, melde Utlendingsdirektoratet (UDI) at i «en rekke saker hvor UDI mistenker tvangsekteskap er partene i nær slekt med hverandre, flere av dem er søskenbarn».

I ein epost frå UDI til BFD rett før jul fyller direktoratet ut bildet. UDI har gått inn i sakene som er «avslått med begrunnelse om at ekteskapet er inngått mot en eller begge partenes vilje»:

«Vi har nå hatt en gjennomgang av alle sakene som er avslått med denne begrunnelsen i perioden 2018–2023. Av totalt 61 avslag gjaldt 30 av dem ekteskap mellom søskenbarn.»

«I 13 av de øvrige 61 avslagene var partene i slekt på annan måte», skriv UDI.

Stortingets spørretime TIL STORTINGET: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) skal sende innstramminga i ekteskapsloven over til Stortinget innan mars går over i april. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Skal hindre at barn blir fødde med helseskader

Då Toppe og BFD sende innstramminga på høyring i juli i fjor hadde forbodet ei hovudgrunngjeving, helse:

«Formålet med et forbud er å motvirke helseskader hos barn.»

«Det foreslås videre forbud mot ekteskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese, fordi det er en tilsvarende helserisiko når biologisk beslektet tante eller onkel og nevø eller niese får barn sammen, som for barn født av søskenbarn.»

Bruken av tvang i søskenbarnekteskap blei via merksemd i sjølve høyringsnotatet: «Departementet antar at forbudet også vil kunne ha en positiv virkning når det gjelder å redusere risiko for tvangsekteskap.»

Toppe tettar smotthol

Fordi få land i Europa har forbod mot søskenbarnekteskap. Difor vil eit norsk forbod vere lett å gå rundt: Inngå ekteskap i eit land etter reglane som gjeld der.

Dette har BFD tenkt på. Smottholet i lovverket blir tetta:

«I tilfeller hvor én av eller begge søskenbarna har tilknytning til Norge, og de inngår ekteskap i et annet land, foreslås det derfor at ekteskapet inngått etter utenlandsk rett, ikke skal anerkjennes her i landet.»

Forbodet mot søskenbarnekteskap er reist av fleire parti, Arbeidarpartiet i 2018 og Framstegspartiet i 2020.

I 2020 gjorde Stortinget ei såkalla oppmodingsvedtak: «Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag som forbyr søskenbarnekteskap.»

Det er dette vedtaket Sp-Toppe no skal effektuere om kort tid.

---

Ekteskap

I Norge er det flest søskenbarnekteskap mellom dei som har landbakgrunn frå Midtausten og Asia.

Tre land skil seg ut, Pakistan, Tyrkia og Marokko.

Tidsskrift for Den norske legeforening opplyser at årleg blir det fødd kring 350 barn av foreldre som er søskenbarn, etnisk norske og utanlandske.

---

Sterkt familiepress for å unngå konfliktar

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og negativ sosial kontroll er underlagt Barne-, familie og ungdomsdirektoratet (Bufdir). I ein rapport frå 2019 forklarar senteret kvifor fetter og kusine blir gifte.

I fleire tvangsekteskapssaker ser dei at den aktuelle ekteskapskandidaten er ein slektning, gjerne eit søskenbarn.

Når foreldre finn høveleg ektefelle til sonen eller dottera, er det vanskeleg å sei nei og stå imot presset: «Dette blir enda vanskeligere når den aktuelle kandidaten er et søskenbarn.»

Seier ein nei til ein slik kandidat, kan det føre til «store konfliktar innad i den nærmeste familien, mellom foreldrene og deres søsken».

Senteret melder at i mange saker handlar ekteskap med nokon i storfamilien om «å styrke allianser, holde formuer i familien og ikke minst hjelpe slektninger til et bedre liv i Norge».