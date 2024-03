Skrytet går til Sps livssynsstatsråd Kjersti Toppe – i spissen for en regjering. Saken: Stort nasjonalt løft for verdifulle kirkebygg – mange av dem truet av forfall.

I Solberg-tiden var Kjell Ingolf Ropstad livssynsministeren som la frem ny trossamfunnslov, men også ny modell for Opplysningsvesenets fond (OVF).

En todeling av OVF og fondets store verdier skulle komme kirken til gode. Og Stortinget samlet seg bak det som var en start på endring. Nå har Sp-statsråd Toppe fullført og «avduket» regjeringens grep.

KrFs eks-statsråd liker det han ser:

– Der vil jeg gi terningkast seks. Det er jo ikke så vanlig nødvendigvis at opposisjonen deler ut noe slikt, sier Ropstad.

Toppe og Vedum ville la milliarder rulle til kirkevern

I sin tid som livssynsstatsråd jobbet Ropstad frem endringen av OVF. Fondet er tidvis omtalt som «kirkens arvesølv».

Toppe overtok stafettpinnen da hun ble fagstatsråd i Støre-regjeringen. Internt i regjeringen kastet også Sp-finansminister Trygve Slagsvold Vedum seg inn.

Da fjorårets kirkemøte startet, presenterte regjeringen fremtidsløsningen: 10 milliarder til istandsetting og vedlikehold av historisk viktige kirkebygg.

Inntil 500 millioner skulle rulles ut årlig – i 20–30 år.

I november i fjor presenterte Toppe og Vedum nye sider ved modellen: Forvaltning som «generasjonsfond» – med penger til bevaring langt inn i fremtiden:

– Når de 10 milliardene er bevilget, vil det trolig bli utbytter fra restverdien av fondet til nye bevaringsprosjekter, sa Vedum da til Vårt Land.

DUO: Kjersti Toppe er livssynsstatsråd. Men i arbeidet med plan for storsatsing på kirkevern er hun duo med partileder Trygve Slagsvold Vedum. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ropstad: Kanskje skulle fondet kalles «Sareptas krukke»?

Og for en knapp måned siden holdt Toppe pressekonferanse om selve bevaringsstrategien.

– Fra din post nå er du altså mer enn tilfreds, Ropstad?

– Ja, og jeg synes derfor de fortjener honnør for den jobben som nå er blitt gjort, sier han.

– De landet på det de kaller et «generasjonsfond»: Fra de anslagsvis ti milliardene som er igjen etter delingen av fondet, gir det avkastning til å sette kirker i stand i et generasjonsperspektiv, svarer Ropstad og nevner litt spøkefullt:

– Kanskje skulle fondet kalles «Sareptas krukke»?

---

Historisk løft

I slutten av forrige måned la statsråd Kjersti Toppe frem «bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg».

Når penger kommer i revidert nasjonalbudsjett, kan arbeid starte.

I underkant av 1000 kirker kan inngå – og strategien inneholder tre ulike bevaringsprogram.

---

«Historisk sus» over at dette kommer akkurat nå

Og det er «litt historisk sus» over at opplegget kommer nå, påpeker han. Både for kirkebyggene og kristendommens betydning i landet. I 2024 er det Mosterjubileet og tusen år siden kristenretten kom til Norge.

– Begrunnelsen også vi hadde i vår regjering, løftes frem: Den store verdien kirkebyggene har – og betydningen i lokalsamfunnet, sier han.

Ropstad merker seg at Toppe og regjeringen har lyttet til Den norske kirke og inkludert interesser.

– Dette blir et enormt spleiselag mellom stat og kommune. Det kan se ut som at kravet til egenandel fra kommunene ligger litt høyt for at vi får realisert nok prosjekter raskt. Men det må vi se på i behandlingen i Stortinget, påpeker han.

Kjersti Toppe har her gjort en svært god jobb. Da fortjener hun skryt for resultatet. — KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad

En ball skulle puttes i mål. Ropstad mener dette skjer nå

Det var hans egen regjering som tok avspark. Det har derfor vært «litt nervøsitet» i kroppen om hvordan Ap/Sp-regjeringen kom til å følge opp.

– Men ballen skulle puttes i mål. Og det er jo dette jeg opplever at skjer nå. Kjersti Toppe har her gjort en svært god jobb. Da fortjener hun skryt for resultatet, sier han.

Han tror grepene over fra Stortinget og ulike regjeringer med å endre OVF og sikre kirkebevaring nok har gått under radaren for mange.

– Men det er en historisk beslutning, påpeker han.

ideelle barnehager EKS-STATSRÅD: Kjell Ingolf Ropstad hadde ansvaret for livssynsfeltet da han var barne- og familieminister fra 2019-2021. Nå liker han det etterfølger Kjersti Toppe byr på om kirkevern. (Torstein Bøe/NTB)

Har et håp om at Stortinget samler seg bak Toppe-løsning

Senere i vår kommer pengebevilgningene og opplegget for det store generasjonsfondet til stortingsbehandling, som del av revidert nasjonalbudsjett. Dessuten kommer det en ny proposisjon om statens andel av OVF.

– Der vil jeg i alle fall bidra det jeg kan, for at enigheten skal bli mest mulig tverrpolitisk, slik at det blir noe som står seg fremover, uavhengig av skiftende politiske flertall, sier Ropstad.