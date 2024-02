KFUK-KFUM-topp leder Gaza-protest utenfor Stortinget

Fredag morgen blokkerte aksjonister én av inngangene til Stortinget i solidaritet med palestinerne i Gaza, der krigen har herjet i over fire måneder.

Flere av aksjonistene har sultestreiket i ni dager, opplyser Aksjonsgruppa for Palestina i en pressemelding. En av dem er Fredrik Glad-Gjernes, som er daglig leder i KFUK-KFUM Global. Klassekampen skriver at han har tatt permisjon fra jobben for å sultestreike og telte.

Utenfor Stortinget er han pressetalsmann for Aksjonsgruppa for Palestina.

– Vi har gått i tog, stått og ropt, skrevet kronikker. Vi har prøvd alt, men det har ikke hatt effekt. Nå tar vi i bruk et sterkere virkemiddel, sier Glad-Gjernes til Klassekampen.

Vi har gått i tog, stått og ropt, skrevet kronikker. Vi har prøvd alt, men det har ikke hatt effekt — Fredrik Glad-Gjernes

Ber folkevalgte gripe inn

TiL NTB forklarer han hva Aksjonsgruppa for Palestina demonstrerer mot:

– Vi er forferdet over at Norge tjener penger på israelske krigsforbrytelser i Palestina.

Glad-Gjernes viser blant annet til Oljefondets investeringer i bosetninger og våpenselskaper, og direkte salg og import av bosetningsvarer.

– Det er også salg av våpen via tredjeland som dreper barn i Gaza, og det kan vi overhodet ikke akseptere, og det må stortingspolitikerne nå ta grep for å stoppe, sier han til TV 2.

Gaza-demonstrasjon utenfor Stortinget GAZA-PROTEST: Aktivister blokkerte fredag morgen en inngang utenfor Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nammo solgte øvelsesammunisjon til Israel

Vårt Land fortalte onsdag at den norske og delvis statseide våpenprodusenten Nammo i november solgte øvelsesammunisjon til Israel gjennom sitt datterselskap i Spania.

Det ble eksportert ammunisjon til en verdi av 11 millioner kroner fra Spania til Israel i måneden etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut.

Den norske staten eier 50 prosent av aksjene i Nammo. Aksjonsgruppa for Palestina sier målet med aksjonen er å presse regjeringen og Stortinget til å stanse det de omtaler som «ulovlighetene».

Aksjonsgruppa opplyser at de har planer om å eskalere aksjonene de kommende ukene.