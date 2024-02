Gallupene det siste halvåret gir KrF opptur – og håp: Gjennomsnittene plasserer partiet tett ved sperregrensen for ekstra utjevningsmandater.

De to siste månedene er partiet over fire prosent. Et slikt stortingsvalg kan gi Olaug Bollestads trio selskap av fire-fem nye.

Hvem kan det bli? Utfallet kan bli et slags «lotto», viser Vårt Land-gjennomgang.

I flere fylker er deling av listetopper ned nabofylket en snakkis.

Men er egentlig Bollestads stortingsmakkere, Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad, klare for fire nye år?

Dersom Ropstad gir seg, kan nominasjonen i Agder nok en gang bli drama. En erfaren profil melder seg alt på:

– Jeg drømmer om å sitte på Stortinget for KrF. Og nå har jeg lyst til å være med i det løpet, varsler Jørgen Kristiansen overfor Vårt Land.

To drømmer om tingplass – gir klare signaler

Kristiansen gikk ut av bystyret i Kristiansand i fjor høst etter fremskutt politisk arbeid siden 2003. Mellom 2011 og 2019 var han byens varaordfører. I dag er Kristiansen andre stortingsvara etter Ropstad.

Men foran ham – som dagens første vara – har Jorunn Gleditsch Lossius slett ikke tenkt å kaste inn håndkleet. Hun er leder i fylkeslaget, fylkesvaraordfører i Agder og Ropstads første stortingsvara.

– Jeg er topp motivert og stiller meg til disposisjon. Jeg drømmer om en listeplassering som i størst mulig grad gir stortingsplass, sier Lossius til Vårt Land.

ER KLAR: Kristiansands-profilen Jørgen Kristiansen er klar for nominasjonskamp - enten Kjell Ingolf Ropstad gir seg eller ikke. (Tor Erik Schrøder/NTB)

En av de mest erfarne – han er i tenkeboksen

Blir det i så fall førsteplassen begge sikter mot? Fortsatt holder Kjell Ingolf Ropstad kortene tett til brystet: Fortsette i toppolitikken – eller velge ny vei og mer familietid.

– Jeg trives med spennende oppgaver, men er i tenkeboksen, sier han.

Heller ikke Dag Inge Ulstein vil gi Vårt Land noen peker:

– Det er ennå ikke kommet noen forespørsel fra en nominasjonskomité. Men jeg er utrolig motivert av det som skjer og den stemningen det nå er i partiet, sier Ulstein.

Flere sentrale aktører i partiet håper Ropstad fortsetter. De mener erfaringen og tyngden eks-lederen har trengs fremover. Spesielt hvis KrF etter en eventuell borgerlig valgseier igjen sitter med nøkkel til makt.

---

Nytt thriller-valg

Krisevalget i 2021 ga KrF en smell: Under sperregrensen med 3,8 prosent – og bare tre stortingsrepresentanter.

Valget neste høst kan bli thriller: For kniper KrF seg over sperregrensen kan stortingsgruppen bli mer enn doblet.

Det gir også partiet muskler igjen i rikspolitikken. Og muligheten til gjenreisning er der.

Hvem som topper KrFs stortingslister avklares i løpet av november.

---

Smaker på ny vri: La topper toppe flere steder

Også forrige nominasjonsløp ble dramatisk i Agder. Da tapte parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius.

Nominasjonsmøtet i Agder KrF banket den gang igjennom samme valgliste for begge valgdistriktene: Aust-Agder og Vest-Agder. Det er ikke klart om det samme skjer denne gang.

Men nå smaker flere fylker på en slik løsning, etter det Vårt Land får høre fra ulikt hold. Både fra Vestland – med valgdistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane – og Østfold, som før var del av Viken, nevnes muligheten.

STORTINGSKLAR: Jorunn Gleditsch Lossius er første vararepresentant og motivert for å innta Stortinget på nytt. Her under fjorårets landsmøte. (Guro Asdøl Midtmageli)

«Snakkebørsen» for alvor i gang – hvem skal inn?

I slutten av august sender KrF-fylkenes nominasjonskomiteer ut første høring av ny stortingsliste. I god tid før dette må både Ropstad og Ulstein ha avklart om de stiller for fire nye år.

Årets sesong med fylkesårsmøter – som vedtar lokale oppsett for stortingsnominasjonen – starter med Rogaland KrF denne helgen. På årsmøtene er «snakkebørsen» i gang: Hvem er aktuelle toppkandidater?

Skal KrF bykse over sperregrensen, blir valget av toppnavn også viktig i de fylkene som har reell sjanse til å gi partiet utjevningsmandater. Utfallet kan bli en thriller, uansett.

Jeg drømmer om å sitte på Stortinget for KrF. — Jørgen Kristiansen, mangeårig varaordfører for KrF i Kristiansand

Her henter KrF bonus-mandatene – i «valglotto»

For tildelingen av ekstra-mandatene kan oppleves som «lotto» – ikke bare for KrF. For alle små partier som havner over sperregrensen vil det være usikkert hvilke fylker partiene de til slutt får ekstra-mandatene fra.

For KrF er det likevel et «mønster»: Utover fylkene med direktemandat – Rogaland, Agder og Hordaland – har KrF siden 2005 flere ganger hatt representanter på utjevning fra Møre og Romsdal, Telemark, Østfold, Sør-Trøndelag og Oslo. Også fra Vestfold (2013) og Nordland (2005) har det vanket mandat.

TO AV TRE: Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein er de to KrF-representantene på Stortinget ved siden av leder Olaug Bollestad. Her med eks-nestleder Ingelin Noresjø, nå ute av politikk. (Erlend Berge/Vårt Land)

Noen er sikre – her er navn det snakkes om

Vårt Land har de siste ukene snakket med en rekke nøkkelprofiler både lokalt og sentralt om topp-plassene på valglistene med KrF-sjanser. Det er tidlig i prosessen, nominasjonskomiteer er ikke på plass. Men noen steder er noen navn sikrere enn andre.

Rogaland: Olaug Bollestad er klar for fire nye år. Nummer to på listen, Hadle Rasmus Bjuland, antas å kunne fortsette på den plassen om han vil.

Agder: I 2017 fikk partiet hele tre mandater fra de to valgdistriktene i Agder – ett av dem på utjevning. Utover Ropstad, Lossius og Kristiansen nevnes også Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug som et mulig toppnavn.

Hordaland: Om Ulstein bakker ut? Astrid Aarhus Byrknes har siden 2013 vært første vararepresentant. Som gruppeleder for KrF i Bergen er nå Joel Ystebø blant de fremste politiske profilene i valgdistriktet.

VAR I ELITEN: Daværende Odd-kaptein Anders Rambekk avbildet da han var eliteseriespiller i 2010. Han sanker personstemmer i politikken for KrF og sitter i Porsgrunn kommunestyre og Telemark fylkesting. (Trond Reidar Teigen/NTB)

Sogn og Fjordane: Tore Storehaug mistet utjevningsmandatet etter forrige valg. Er nå gruppeleder for KrF i Nordre Follo. Ingen ny åpenbar profil seiler opp. Deling av toppkandidat med Hordaland skal ha vært snakketema.

Akershus: KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse anses som soleklar topp.

Østfold: Skal Røse toppe listen også der? Fra flere, ulike hold i KrF har Vårt Land hørt at ideen er luftet. Men i Østfold er ingenting avklart. Eks-statssekretær Maria Moe var førstekandidat i 2021.

Sør-Trøndelag: Øyvind Håbrekke toppet listen sist. Nå er han KrFs bystyrerepresentant i Oslo. Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug trekkes frem. Også Majen Helén Sævik nevnes.

TOPPER: Nestleder Ida Lindtveit Røse (til høyre) med makker Dag-Inge Ulstein under valgvake i fjor. Røse ventes å toppe Akershus-listen - men gjør hun det også andre steder? (Erlend Berge)

Telemark: Oddbjørn Nørstrud toppet sist og skal ikke være aktuell. Gruppeleder i Porsgrunn og tidligere eliteseriespiller for Odd, Anders Rambekk, blir nevnt. Også gruppeleder Hans Edvard Askjer i fylkestinget pekes på.

Vestfold: Anders Tyvand forsøkte å gjenerobre mandat i 2021, men er nå utenfor politikken. Også her mener flere at utfallet er åpent.

Møre og Romsdal: Uklart om fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll vil stille – eller om forrige listetopp, Harry Valderhaug er aktuell på nytt. Unge Dorte Klokk nevnes også.

NORDLANDS-PROFIL: Linda Helen Haukland var fylkesråd i Nordland og sitter i sentralstyret. Hun regnes som mulig listetopp i Nordland - der enkeltgalluper i de to siste valgkampene har gitt KrF utjevningsmandat. (Guro Asdøl Midtmageli)

Oslo: Forrige toppkandidat, Espen Andras Hasle, er blitt prost. Øyvind Haabrekke er fremste folkevalgte i bystyret. En kvinnelig listetopp? I buketten av muligheter trekkes blant annet disse – blant mange – frem: Forrige annenkandidat Rode Hegstad, Mathea Fjukstad Hansen, Elisabeth Løland og eks-KrFU-leder Martine Tønnessen.

Nordland: Sentralstyremedlem Linda Helen Haukland antas å være den fremste profilen i et stortingsløp for Nordland KrF.