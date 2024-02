På onsdag ga KrF-leder Olaug Bollestad Stortinget en overraskelse: Det var hun som med selve åpningsspørsmålet satte tonen i den muntlige spørretimen. Med Høyres hjelp.

Som Stortingets nest minste skal KrF knapt ha taletid i de ukentlige spørretimene. Bare noen ganger når statsministeren møter. Men nå var altså KrF først ut.

Taletiden fikk partiet fra Høyre og Erna Solberg. Det er ikke første gang, viser Vårt Lands gjennomgang.

Opparbeider KrF seg nå politisk takknemlighetsgjeld til Høyre? Bollestad vil ikke svare Vårt Land på nettopp det spørsmålet.

Forrige helg: Solberg ble Bollestads favoritt

«Bonus til Bollestad», lød overskriften i Aftenpostens skisse fra spørretimen forrige onsdag. For lørdagen i forveien hadde KrF-lederen slått fast at nettopp Erna Solberg var KrFs statsministerkandidat. Var det et takk for støtten?

Men «ekstra-spørsmål» har KrF også fått tidligere: Tidlig i januar fikk nestleder Dag Inge Ulstein overta et hovedspørsmål fra Høyre. Da til utviklingsministeren.

To ganger etter nyttår har nå et KrF i medieskyggen fått Høyres bistand til å løfte frem sine tema i den muntlige spørrerunden med mye presse på tilhørerplass.

Men i Stortinget vekker Høyres deling av taletid med KrF nå en viss undring.

GENERØS: Høyre og Erna Solberg tar vare på gammelt vennskap fra regjeringstiden. KrF får mulighet til ekstra oppmerksomhet. (Carina Johansen/NTB)

Ap: «Vi husker jo hva som hendte sist gang»

Blant annet hos Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud. Hun ble overrasket denne onsdagen – og aner et varsel om noe:

– Det bekymringsfulle er at Høyre og KrF sammen begynner å knytte bånd igjen. Ap husker jo hva som hendte sist gang: At abortloven ble endret, sier Aasrud.

Onsdagens fremstøt fra Bollestad inngikk i et borgerlig «spørre-raid» mot kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og hennes planlagte endringer i barnehageloven. Etter Bollestads førstefinter, fulgte Erna Solberg selv og Venstres Abid Q. Raja opp.

Kamp mot endringene gjør borgerlige partier til ett lag.

Får mindre taletid

KrF havnet under sperregrensen ved forrige valg – med bare tre representanter på Stortinget.

Dermed ble de minst i størrelse – sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Begge partier havner sist i talekøen i viktige debatter.

I de muntlige spørretimene får MDG og KrF bare hovedspørsmål annenhver gang statsministeren møter

Mulighetene Høyre gir, har etter hvert blitt mange

Høyre-leder Erna Solberg var før helgen på reisefot, ifølge partiets kommunikasjonssjef. Hun hadde derfor for trang tid til å utdype overfor Vårt Land hvorfor KrF overtok hovedspørsmålet.

Men alt sesjonen etter at Solberg-regjeringen gikk av, ga Høyre fra seg enkeltspørsmål i den muntlige spørretimen til sin tidligere regjeringspartner KrF.

Vårt Lands gjennomgang av stortingsreferater fra høsten 2021 og frem til nå viser at KrF har stilt totalt åtte hovedspørsmål i spørretimene.

Flere av dem har vært til barne- og familieminister Kjersti Toppe. Hun overtok nettopp dette kjernefeltet fra KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Solbergs regjering.

Det bekymringsfulle er at Høyre og KrF sammen begynner å knytte bånd igjen. — Rigmor Aasrud, Aps parlamentariske leder

Overrasket sine egne – fikk Bollestad nå en takk?

Forrige helg var KrF samlet til landskonferanse. I talen til de rundt 330 deltakerne overrasket partileder Bollestad med å utrope Høyres leder til KrFs statsministerkandidat. Ikke noe organ i KrF har ennå vedtatt dette.

I likhet med Solberg hadde ikke Bollestad ved inngangen til helgen rom for noe intervju om tematikken. Vårt Land har sendt KrF-lederen spørsmål skriftlig – blant annet om:

Var spørsmålet hun fikk i overta en takk for statsministerstøtten til Solberg?

Opparbeider ikke KrF nå takknemlighetsgjeld til Høyre?

Limes ikke KrF nå sterkere i offentligheten til Solbergs fremtidige regjeringsprosjekt?

LURER: Rigmor Aasrud er parlamentarisk leder i Ap. Hun lurer på hva Høyre og KrF nå har på gang. (Terje Pedersen/NTB)

Bollestad: «En vanlig, men hyggelig, praksis over tid»

Bollestad avstår fra å gi svar på enkeltspørsmål – og gjør det overordnet. Hun bekrefter at KrF «av og til» har fått overta spørsmål fra Høyre:

«KrF har ikke mange representanter akkurat nå, og får derfor ikke så mange spørsmål. Det har vært en vanlig, men hyggelig, praksis over tid».

Hun skriver at samfunnet er tjent med at KrF og mindre partiers perspektiv i stortingssalen. Om takknemlighetsgjeld formulerer hun seg slik:

«Solberg og Høyre kan være trygge for at vi ikke kommer til å løpe deres ærend».