– Menneskerettighetene er under angrep fra flere hold. Vi trenger organisasjoner som står sammen på tvers av krigens fronter og fortsetter sitt viktige arbeid i konfliktområder til tross for vanskelige vilkår, sier Hussein til Vårt Land. Hun er også nestleder i SV.

Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris utløper 31. januar. I år mener Marian Hussein den gjeve prisen bør gå til to viktige menneskerettighetsorganisasjoner, palestinske Al-Haq og israelske B’Tselem.

Stortingsrepresentantene kan nominere kandidater til Nobels fredspris. Hvem som får prisen blir kunngjort 6. oktober, og prisen blir delt ut 10. desember.

«Har gjort en uvurderlig innsats»

Om hvorfor hun nominerer dem, sier Hussein:

– Al-Haq og B’Tselem har gjort en uvurderlig innsats i å dokumentere og offentliggjøre menneskerettighetsbrudd som palestinerne blir utsatt for.

Nestlederen i SV peker på at konflikten mellom Israel og Palestina er på sitt mørkeste. Siden Hamas-krigere angrep Israel 7. oktober, og drepte rundt 1.200 mennesker, er snart 27.000 mennesker blitt drept som følge av israelske angrep mot Gaza har steget til, opplyser de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza tirsdag.

Israels statsminister sier tirsdag at det ikke er aktuelt å trekke styrker ut fra Gaza eller frigi tusenvis av palestinske fanger som ledd i en våpenhvileavtale.

Israel Palestinians MASSEGRAVER: Døde palestinere legges i en massegrav i Khan Younis, sør i Gaza. Siden 7. oktober er snart 27.000 mennesker blitt drept som følge av israelske angrep mot Gaza. (Mohammed Dahman/AP)

Godt etablerte organisasjoner

Marian Hussein mener at en fredspris til organisasjoner med tilhørighet i de to nasjonene vil være en viktig anerkjenning av hvor viktig menneskerettighetsarbeid i konfliktsituasjoner er.

Al-Haq ble etablert i 1979 av en gruppe palestinske advokater, som en av de første menneskerettighetsorganisasjonene i den arabiske verden. Organisasjonen adresserer menneskerettighetsbrudd både hos palestinske og israelske myndigheter, og sloss mot straffefrihet for de som krenker menneskerettighetene og humanitær lov. Det overordnede målet til Al-Haq er å arbeide for palestinerne sin rett til å leve i et fritt, uavhengig og selvstendig Palestina.

B ́Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ble opprettet i 1989 og har i over 30 år arbeidet med å dokumentere, undersøke og publisere statistikk, vitneutsagn, videoer og rapporter om menneskerettighetsbrudd Israel har begått mot palestinerne. B ́Tselem arbeider for en framtid der menneskerettigheter, frihet og likhet er garantert til alle menneske, både palestinere og jøder.