Trygve Skaugs folkemord-dikt fjernet av Facebook

«Diktet «Skal du drepe et folk» er fjernet/sensurert bort da det inneholdt for upassende stoff for Facebook».

Det skriver Trygve Skaug på sin Facebook-side sent mandag ettermiddag.

Leses i lys av Gaza-bomber

Den kjente artisten og poeten publiserte også diktet på sin Instagram-konto på lørdag. Der er hele teksten fortsatt tilgjengelig for hans snaue 200.000 følgere.

Av innleggene i kommentarfeltet går det klart fram at diktet blir lest som en kommentar til Israels krigføring og bombardement av Gaza-stripen.

Israel sitt uttalte mål for krigføringen er å fjerne Hamas etter terrorangrepet mot sivile i Israel 7. oktober i fjor.

Spørsmålet om hvorvidt Israel begår folkemord på Gaza-stripen er satt på spissen av at Sør-Afrika har tatt Israel til FN-domstolen (ICJ) med anklager om folkemord.

Israel avviser anklagene og har reagert kraftig. De mener krigen er lovlig for å avverge flere Hamas-angrep som det 7. oktober.

«og snart kan du kalle deg / en ekte folkemorder»

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Trygve Skaug om fjerningen av Facebook-posten. Hans manager, Leif Lars Tefre Baade, svarer at de ikke ønsker å uttale seg.

Både Facebook og Instagram eies av Meta. Vårt Land kontaktet Facebook/Meta tidlig mandag kveld. Teknologiselskapet har foreløpig ikke rukket å svare.

Trygve Skaugs «Skal du drepe et folk» begynner slik:

«Skal du drepe et folk / må du begynne med de små / du må ta de gamle / gjerne i flokk / og damer / folk uten uniform / de er lettest mens de sover»

Diktet avsluttes med linjene: «og snart kan også du kalle deg / en ekte folkemorder»