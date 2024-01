Trump vinner republikanernes nominasjonsvalg i Iowa

– Tiden er inne for vårt land til å stå samlet, sa Trump natt til tirsdag norsk tid da 90 prosent av stemmene var opptalt.

Ved 5.45-tiden, da rundt 95 prosent av stemmene var opptalt, viste de foreløpige resultatene ifølge amerikanske medier, blant dem New York Times og AP, at Trump ligger an til å få 51 prosent av de republikanske stemmene.

Det gir ham i så fall 19 delegater, ifølge de to mediene. Ifølge en oppdatert prognose fra analyseselskapet Edison Research kan Trump havne på 20 delegater.

DeSantis klarte seg

Florida-guvernør Ron DeSantis ligger an til å få 21,2 prosent, noe som sikrer ham åtte delegater, mens tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley følger like bak med 19,1 prosent, noe som gir henne sju delegater.

Underveis i opptellingen byttet de to på å lede kampen om andreplassen, men etter hvert utropte amerikanske medier DeSantis til vinner over den tidligere FN-ambassadøren og tidligere South Carolina-guvernøren.

Spranget for DeSantis er imidlertid langt fram til Trump. Men for DeSantis betydde utfallet i Iowa et vinn eller forsvinn for hans mulighet til å komme seg videre.

En tredje Trump-utfordrer, Vivek Ramaswamy, ligger an til å havne på rundt 8 prosent. Han kunngjorde tidlig tirsdag morgen norsk tid at han kaster inn håndkleet og i stedet gir sin støtte til Trump.

Biden peker på Trump

USAs president Joe Biden sier at Iowa-seieren gjør Trump til en opplagt hovedmotstander i presidentvalget.

En undersøkelse basert på intervjuer med 1628 republikanere utenfor valglokalene viser at flertallet av dem mener Trump er egnet som president selv hvis han skulle bli dømt i noen av sakene der han er tiltalt.

Videre svarer rundt to tredeler av dem at de ikke tror på at Biden vant presidentvalget i 2020, viser målingen som er foretatt av Edison Research.