Oslo kommune brøt loven da kommersielle ble utestengt fra sykehjemsanbud

Etter at de rødgrønne partiene overtok styringen av Oslo, fikk ikke kommersielle aktører mulighet til å delta i anbudskonkurranser om sykehjemstjenester.

De to kommersielle selskapene Stendi og Norlandia, som tidligere drev sykehjem i hovedstaden, saksøkte kommunen i februar 2021. De mente Oslo kommune ikke hadde lov til å reservere anbudskonkurransen bare for ideelle aktører. Nå gir en dom fra Oslo tingrett dem fullt medhold, melder Altinget.

Les mer: Ansattflukt etter at Lovisenberg tok over Kirkens Bymisjons sykehjem

– Dommen slår fast at hvis det offentlige velger å kjøpe inn tjenester istedenfor å produsere dem selv, så må det i utgangspunktet være like konkurransevilkår for alle, sier advokat Aksel Joachim Hageler til Altinget.

Oslo kommune må betale nesten 3,8 millioner kroner i sakskostnader til Stendi og Norlandia.

Ifølge helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) har Oslo kommune enda ikke tatt stilling til om de anker dommen.