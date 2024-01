Kristiansand kommune gikk inn for Holocaust-navneendring

På mandag kunne Vårt Land fortelle at freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet endrer navn på skolemarkeringene ved Holocaustdagen. Særlig teksten som ble publisert i forbindelse med navneendringen har vekket reaksjoner.

«På grunn av alt som skjer i Midtøsten og fordi mange – av ulike grunner – opplever begrepene vanskelig å holde fra hverandre, har vi i år valgt å kalle arrangementet Markering for menneskeverdet i stedet for Holocaustdagen.», sto det blant annet i innlegget.

Innlegget er nå slettet og direktøren i Arkivet har senere beklaget.

Nå melder Fædrelandsvennen at også kommunen gikk inn for navneendringen.

Kristiansand kommunes oppvekstetat har vært involvert i prosessen, som viser seg å ha foregått en stund. Navneendringen ble nevnt i et brev som ble sendt 1. desember fra Oppvektsetaten til rektorer på skoler i Kristiansand.

Der kommer det fram at kommunen mente det ville være «veldig smart» å endre navnet på Holocaustdagen. I midten av desember ble et nytt brev sendt til rektorene fra rådgiver i oppvekstetaten og en ansatt på Arkivet.

Ikke knefall for antisemittisme

Nå beklager kommunalsjef for skole og SFO i Kristiansand kommunes oppvekstetat, Rune Heggdal.

– Vi forstår at dette sender feil signaler, og vi beklager det. Her gikk det for fort, sier Heggdal til FVN.

Kommunalsjefen avviser overfor FVN at navneendringer er et knefall for antisemittisme.

– Nei, det har overhodet ikke vært hensikten. Vi innså at vi måtte ha et helt annerledes opplegg for å få det til å fungere for våre elever. Det er mange som har problemer med å skille politikk fra historie. Holocaustdagen er en enkelt dag som markeres, mens denne markering er et seks-sju ukers opplegg

Mener ledelsen må gå

Teksten har vekket kraftige reaksjoner fra flere hold.

Monica Csango går hardt ut mot navneendringen. (Sturlason/Avisen Vårt Land)

Monica Csango er tidligere rådsmedlem i stiftelsen Arkivet og etterkommer av Holocaust-overlevende. Hun mener at det er opprørende å lese og at det lukter av historierevisjonisme og holocaustfornektelse, og at ledelsen burde gå. Det skriver FVN.

– Man har et arrangement som handler om kjernen av virksomheten og det legges ut et dekret som sier at vi bare endrer navnet som er vedtatt av FN. Hvis hun ikke har fått med seg at noen ønsker et navneskifte, da har hun ikke gjort jobben og da må hun ta hatten sin og gå. Det må programansvarlig også gjøre. Dette er ekstremt grovt, sier Monica Csango.

Arkivets direktør, Kristine Storesletten Sødal, har beklaget at teksten ble publisert.

– Teksten som ble publisert på en undervisningsside på arkivet.no var ikke kvalitetssikret, og inneholdt formuleringer som var uheldige. Teksten er nå fjernet, og vil endres. Vi beklager de misforståelser denne teksten har skapt, sier Sødal til Vårt Land.

Hun legger også til at Arkivet markerer Holocaustdagen med et eget arrangement, og med en stor TV-sendt konsert 25. januar.

---

Dette er saken

Arkivet er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge, og holder til i det som har vært Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. De driver med forskning og formidling om menneskerettigheter, blant annet overfor skoler.

Arkivet opplyste mandag at skolemarkeringene ved Holocaustdagen i Kristiansand i år skal hete «Markering for menneskeverd» i et innlegg på dere hjemmeside.

Senteret har senere slettet teksten og beklaget.

---