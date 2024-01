Gruveavfall i Førdefjorden – Miljøbevegelsen tapte mot staten

Onsdag ettermiddag falt dommen i en av Norges mest langvarige miljøstrider. Der slo tingretten fast at miljøorganisasjonene ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet etter at dommen ble klar.

Naturvernforbundet ber nå om pengehjelp til å betale utgifter i forbindelse med søksmålet.

– Jeg er utrolig skuffet over at retten i tillegg til å ikke innvilge klagene våre, har straffet organisasjonene dobbelt ved å idømme oss statens sakskostnader på hele 1,4 millioner kroner, sier Gulowsen på en pressekonferanse onsdag kveld.

– I mine villeste fantasier hadde jeg ikke regnet med at vi kunne få et sånt resultat. Vi er nødt til å be dere og alle andre i hele det norske samfunnet om å hjelpe oss med å betale den boten, som vi nesten kan kalle det, sier han.

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått tillatelse av staten til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden. Helt siden 2008 har derimot miljøaktivister kjempet for å hindre dette. De har hele tiden hevdet at tillatelsen bygger på feil forståelse av EU-direktiver, og dermed ikke kan være gyldig.