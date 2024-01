Norges tidligere statsminister, Erna Solberg (H), vil koble bistand og behandling av søknader om asyl.

Dagens statsminister, Jonas Gahr Støre (Ap), vil henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa.

«Wir schaffen das». Sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i 2015. «Vi klarer det.»

I starten sa folket seg enig med regjeringssjefen fra kristendemokratiske CDU, og tok vel imot hele 890.000 asylsøkere i 2015. Åtte år senere har den tyske gjestfriheten forduftet.

Nå ser Merkels etterfølger som forbundskansler, sosialdemokraten Olaf Scholz, nærmere på en italiensk løsning:

Italia vil gi Albania raust med euro for å slippe å behandle bunker med asylsøknader. Det skal bygges mottakssenter i Albania.

Demme opp for ytre høyre-partier

Scholz mener det lille landet på Vest-Balkan kan være et godt tredjeland som kan avlaste Tyskland, melder Reuters. «Husk at Albania ganske snart, etter vårt syn, vil bli medlem av EU», minner Tysklands regjeringssjef om.

Opposisjonspartiet CDU, som styrte Tyskland i 16 år, mener på sin side at Rwanda eller Ghana i Afrika, eller Moldova eller Georgia i Europa kan passe som tredjeland.

CDU ønsker å vinne tilbake velgere – og med det regjeringsmakt – fra ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) med hjelp av en strammere asyl- og flyktningpolitikk.

Italy Albania MOTTAKSSENTER: Italias statsminister Giorgia Meloni og Albanias statsminister Edi Rama ble i november enige om en avtale: Italia skal bygge mottakssenter for flyktninger og migranter i Albania. (Roberto Monaldo/AP)

«Beskyttelse i tredjeland også utredes»

Norges forrige statsminister, Høyres Erna Solberg, liker også tanken om å gjøre bruk av trygge tredjeland.

Rett før jul leverte Solberg og seks andre folkevalgte fra Høyre inn et representantforslag i Stortinget der de ber «regjeringen komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til innstramminger på innvandringsområdet som kan iverksettes raskt ved behov.»

Partiet mener Stortinget må sørge for at Norge «ikke blir et foretrukket land å søke beskyttelse i».

En løsning, mener Solberg og Høyre, kan være «å innføre ulike tiltak for oppbygging av tredjeland gjennom bistand» – altså at norske bistandskroner brukes til å kjøpe asylsøkerbehandling i land langt unna Norge; i Afrika har Norge flere samarbeidsland.

«I tillegg bør beskyttelse i tredjeland også utredes», melder Høyre – altså at asylsøkere kan få opphold i land Norge inngår avtale med, og ikke her i landet.

Har godkjent afrikanske løsning

Et land har tatt steget helt ut. Parlamentet i Storbritannia sa i desember ja til en avtale som åpner for at asylsøkere kan sendes til Rwanda mens de venter på å få søknaden sin behandlet.

Det sentralafrikanske landet skal gi opphold til de som får asylsøknaden innvilget. De som får avslag må returnere til hjemlandet.

Britenes statsminister Rishi Sunak har hittil gitt Rwanda 240 millioner pund, eller knappe 3,3 milliarder kroner, for jobben.

Storbritannias høyesterett slo i november fast at planen er lovstridig fordi Rwanda ikke er et trygt land for flyktninger.

Et annet land ser også på en rwandisk løsning. Østerrike har signert en avtale med Storbritannia om at landene skal samarbeide om «sikre tredjeland».

Hvis du har kommet til et land og fått trygt opphold og så reiser videre, så er retur til det landet der du har trygt opphold et aktuelt spørsmål — Jonas Gahr Støre (Ap), statsminister

Har pekt på afrikansk løsning

Danmarks brede samlingsregjering har en ambisjon om å etablere et mottakssenter for asylsøkere utenfor Europa i samarbeid med EU eller andre land.

Her i landet har ulike Afrika-løsninger også blitt lagt på bordet. Allerede i 2009 fremmet Frp et forslag om norske asylmottak i Afrika, og i 2021 fremmet Frp-leder Sylvi Listhaug et forslag om at Norge må inngå samarbeid med Danmark om asylsenter i Afrika.

Høyres justisminister, Monica Mæland, takket nei til den danske invitasjonen.

Men også Arbeiderpartiet har sett mot Afrika. I 2021 lovet partiets innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, at får Ap makten, vil også Norge åpne for å sende asylsøkere til tredjeland utenfor Europa og at hele asylprosessen behandles der. I dag er han stortingspresident.

Rwanda Britain Treaty ASYLBEHANDLING: Storbritannias innenriksminister James Cleverly (t.v.) og Rwandas utenriksminister Vincent Biruta ble desember enige om en ny avtale: Storbritannia skal sende asylsøkere til Rwanda, som så skal behandle asylsøknadene deres. (Ben Birchall/AP)

Sier nei til Rwanda

Støre-regjeringen har én tredje land-plan. I Hurdalsplattformen sier Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa, dersom de har kommet til Norge via dette landet.

– Jonas Gahr Støre, hva synes du om utviklingen i Europa – hva vil regjeringen gjøre for å følge opp punktet i Hurdalsplattformen?

– Altså, jeg mener det er en forskjell her i det vi ser utvikle seg i Europa. Hvis du har kommet til et land og fått trygt opphold og så reiser videre, så er retur til det landet der du har trygt opphold et aktuelt spørsmål, sier Støre til Vårt Land.

Han reiser ikke til Rwanda for å inngå avtaler:

– Når det gjelder den delvis britiske ideen, som er blitt avvist i britiske domstoler, om å sende folk til et land i Afrika, så er ikke det en idé vi mener det er verdt å forfølge.

Asylsøkere

Tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa hittil i år er den høyeste siden 2016, melder Frontex.

I årets første 11 måneder kom det nesten 356.000.

Italia har lenge vært det første ankomstlandet for flyktninger migranter som forsøker å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika. I 2023 kom over 150.000 mennesker til Italia med båt, mot snaut 100.000 i fjor.

I 2023 tok over 30.000 flyktninger og migranter seg til Storbritannia, over Den engelske kanal i båter.

Ved utgangen av november hadde 4.947 personer søkt asyl i Norge, melder UDI.

