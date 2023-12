Angrep mot YMCA i Gaza by: – En forferdelig uvisshet, sier KFUK-KFUM Norge

– Vi jobber på spreng med å få kontakt med kollegaer som er på stedet, men all kommunikasjon til de som har søkt tilflukt i Gaza YMCAs lokaler har vært brutt siden angrepet, sier generalsekretær Øivind Mehl Landmark i KFUK-KFUM Norge i en pressemelding mandag ettermiddag.

En palestinsk helsetjenestemann sa lørdag at hovedkvarteret til YMCA (KFUM) ble truffet i et luftangrep. Hundrevis av mennesker skal ha søkt tilflukt i lokalene, men antall drepte og sårede var ikke kjent.

Mange YMCA-medlemmer, store deler av Gazas kristne befolkning, og andre sivile fra lokalmiljøet har søkt tilflukt i YMCAs bygninger og i kirkene i byen, heter det i pressemeldingen fra KFUK-KFUM Norge.

KFUK-KFUM Norge melder at de første ubekreftede meldingene de har mottatt fra kollegaer på Gaza, forteller at en bombe har truffet barnehagen til YMCA, og at 12 mennesker som hadde søkt tilflukt der, er drept.

– Vi frykter at sannheten som etter hvert vil komme for en dag, er langt verre enn de første ubekreftede meldingene vi til nå har mottatt. Vi står overfor en uvisshet som er forferdelig, sier Landmark.

KFUK-KFUM Norge er tydelige på at de mener det nå begås krigsforbrytelser på Gaza:

– De som har søkt tilflukt i kirkene og hos Gaza YMCA nektes tilgang på mat, vann og helsehjelp. Samtidig vet vi at de som forsøker å bevege seg ut av lokalene, eller inne på de deler av området som Israels skarpskyttere kan dekke, risikerer å bli skutt og drept. Noen hundre sivile sitter her fast i en forferdelig situasjon med valget mellom å sulte eller tørste i hjel, eller bli skutt hvis de beveger seg ut, sier Landmark.

Han viser til en ny rapport fra Human Rights Watch som konstaterer at Israel bruker sult som våpen i krigen på Gaza. I pressemeldingen gjentas også KFUK-KFUMs oppfordring til å boikotte israelske «produkter som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige okkupasjon av Palestina.