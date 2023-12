Myndighetene i Gaza: 700 drept på ett døgn

Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Talsmannen sier søndag at mange av de døde ligger under bygningsrester. Redningsmannskapene har store problemer med å hente ut sårede og få brakt dem til sykehus.

Det israelske militæret ba søndag palestinere om å forlate flere områder sør på Gazastripen. Etter at våpenhvilen i området gikk i vasken fredag, har Israel angrepet et stort antall mål både nord og sør på Gazastripen.

Etter mange uker med intense angrep i nord er det sør på Gazastripen at flesteparten av de 2,3 millioner innbyggerne oppholder seg. Israel hevder at også mange Hamas-ledere gjemmer seg her.