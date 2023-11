Palestinsk biskop mener kristensionister lager en krigsgud

Da den palestinske biskopen Munib A. Younan skrev teksten «En bønn fra en palestinsk kristen» rett etter krigen brøt ut mellom Hamas og Israel, var noe av grunnen at kristensionister hadde provosert ham.

Flere av dem – blant annet i USA – uttalte at Hamas-terroren og krigen som fulgte, var en del av en profetisk plan om dommedag.

– De gjør Gud til en krigsgud. De gjør Bibelen til en bibel som bare snakker om krig. Jeg ville skrive til dem og si at krigen som pågår ikke er religiøs, sier den tidligere biskopen som bor i Øst-Jerusalem.

Ikke en religiøs konflikt

Han var denne uken gjest i Vårt Lands podkastserie om krigen mellom Israel og Hamas, med Dana Wanounou og Emil André Erstad som programledere.

Der forteller han om hvordan kristne, jøder og muslimer har levd i fred med hverandre gjennom århundrer i området som i dag utgjør Israel og Palestina.

– Krigen som foregår, er ikke mellom jøder og muslimer, sier han.

Munib A. Younan har vært president i Det lutherske verdensforbund og tjent som biskop i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. I podkasten avviser han alle påstander og profetier fra kristensionister om det som skjer i Israel og Palestina.

– Det er ikke harmageddon eller dommedag. Det er politikk, sier han.

Falske profetier og falsk lære

Younan mener kristensionister har stor makt. Han peker blant annet på deres rolle i amerikansk politikk.

– De vet hvordan de skal spille med politikerne og spille det politiske spillet.

Som en toneangivende kristen palestiner mener den tidligere biskopen at de som bruker krigen religiøst er på villspor.

– Jeg har utfordret dem og sagt: Hvorfor kom det ikke profetier om angrepet før 7. oktober? Hvorfor kom det ingen profetier 6. oktober, som kunne avverget angrepet og krigen? spør han retorisk.

– Vi må være veldig forsiktige med hvordan vi bruker den bibelske teksten i denne konflikten, fastslår biskopen.

I 2006 skrev Younan en erklæring som tok avstand fra kristensionisme som kristen lære.

– Det er en falsk lære. Det er kjetteri. Det er syke scenarioer om endetiden.

– Tenn to lys for oss

Biskop Younan mener partene i krigen ikke har annet valg enn å finne ut av det med hverandre til slutt, mener han.

På spørsmål om hva det internasjonale samfunnet kan gjøre, svarer biskopen at vi kan tenne to lys.

– Be for oss, spesielt nå som julen kommer. Tenn to lys. Det første for alle ofre for vold og krig. Det andre for fred basert på rettferdighet i Israel og Palestina, sier Younan.

