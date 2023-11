Team fra Leger uten grenser slapp tirsdag inn på Gazastripen

Det opplyser organisasjonen i en epost.

Gruppen består av internasjonalt og nasjonalt ansatte feltarbeidere. Blant dem er kirurger, anestesileger og spesialister innen intensivbehandling, går det fram av meldingen. De tar nå fatt på arbeidet med å støtte flere av sykehusene i Sør-Gaza.

– Vi er glade for å endelig få inn flere ansatte, dette er noe vi har jobbet for å få til siden begynnelsen av denne krigen. Samtidig må veldig mye mer nødhjelp slippe inn i Gaza. Behovene for drivstoff, vann, mat, medisiner og medisinsk utstyr er enorme, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger uten grensers norske avdeling.

De påpeker at det er ekstremt vanskelig og farlig å gi humanitær hjelp nord på Gazastripen på grunn av usikkerheten og uforutsigbarheten i bombingen og krigføringen på bakken.

Der første gang siden 7. oktober at MSF har fått personell inn i Gaza.