Venstre-kilder til Vårt Land: Krevende med Erna Solberg som borgerlig statsministerkandidat i 2025

Mandag morgen avklarte Erna Solberg at hun fortsetter som Høyre-leder og vil være partiets statsministerkandidat i 2025.

Siden skandalen rundt Solbergs habilitet som statsminister og ektemannen Sindre Finnes aksjehandler ble kjent, har pressen derimot spekulert i om hun vil melde sin avgang.

Med mandagens avklaring kommer Erna Solberg Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i forkjøpet. Der risikerer Høyre-lederen at et flertall vedtar «kritikk» eller «sterk kritikk» mot henne på nyåret.

Hva gjør samarbeidspartnerne? Dette må de svare på

Solbergs avklaring legger også press på Høyres borgerlige samarbeidspartier – Venstre, KrF og Frp:

Vil de peke på henne som sin statsministerkandidat i 2025 etter alt som har skjedd?

Hva gjør de hvis Kontrollkomiteen vedtar «kritikk» eller «sterk kritikk» mot Solberg?

Det siste ville i praksis betydd mistillit hvis Solberg var statsminister.

I Venstre har flere antatt at Solberg selv ville velge å trekke seg. Det samme gjelder enkelte Vårt Land har sjekket med i Frp. Hva nå?

Venstre-kilder: Krevende med Solberg som statsminister

Vårt Land har snakket med et tosifret antall kilder i Venstres sentrale miljø om dette.

Godt plasserte kilder sier at det vil være vanskelig for Venstre å ha Erna Solberg som sin statsministerkandidat i 2025 og å sitte i en regjering ledet av henne.

Det vil harmonere dårlig med Venstre-folks selvforståelse som et demokrati- og åpenhetsparti som grunnla parlamentarismen i Norge, påpekes det.

Ingen nøkkelpersoner Vårt Land har snakket med i Venstre har forsvart Erna Solberg som partiets statsministerkandidat. Enkelte har snarere gitt uttrykk for at Høyre bør feie for egen dør og at Solberg bør trekke seg selv.

De fleste har imidlertid vært fåmælte og gitt uttrykk for at Høyre må få ha sin egen prosess i fred. Ingen i Venstre ønsker å gå åpent eller aktivt ut mot Erna Solberg.

HØRING: 7. november ble Erna Solberg (H) grillet av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i en åpen høring. Det samme ble tre tidligere statsrådene i Støre-regjeringen og én nåværende. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Kontrollkomité kan avgjøre Venstres Solberg-syn

Kontrollkomiteens konklusjon vil ventelig legge føringer for Venstres holdning til Erna Solberg som en felles borgerlig statsministerkandidat. Det erkjenner flere Venstre-politikere selv også.

Tre sentralt plasserte Venstre-kilder Vårt Land har snakket med sier at et flertallsvedtak fra Kontrollkomiteen om «kritikk» eller «sterk kritikk» av Erna Solberg, vil gjøre det vanskelig eller svært vanskelig for Venstre å støtte henne som statsministerkandidat.

«Sterk kritikk» er den sterkeste reaksjonen Stortingets kontrollkomité kan komme med og hadde i praksis betydd mistillit hvis Solberg var statsminister.

Flere av Vårt Lands kilder sier de forventer at Venstres mann i Kontrollkomiteen, Grunde Almeland, forholder seg uavhengig og ikke tar taktiske hensyn i behandlingen av Solbergs sak.

Vårt Land snakket med alle Venstre-kildene gjennom uka og helgen fram til Solbergs fremtidsavklaring.

Én kilde sier i etterkant at vedkommende står ved at det er krevende med Solberg som Venstres statsministerkandidat. Samtidig påpeker kilden at det etter avklaringen har blitt noe mer sannsynlig at Solberg blir en felles borgerlig statsministerkandidat i 2025.

SAKSORDFØRER: Grunde Almeland (V) er saksordfører for Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Erna Solberg og Støre-regjeringens habilitetssaker. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Venstre-topp: – Vil ta stilling nærmere 2025

Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland er saksordfører i Kontrollkomiteen og sier til NTB at Solbergs beslutning ikke vil påvirke jobben han skal gjøre i komiteen.

– Venstre vil ta stilling til hvem vi går til valg sammen med, og hvem som er vår statsministerkandidat etter en prosess internt nærmere 2025. Det er slik vi alltid gjør det, sier Almeland.

Men allerede før nyttår vil Venstres stortingsgruppe ventelig måtte diskutere partiets posisjon i kontrollsaken mot Solberg. I andre partier ventes mandat og posisjon i høringen å havne på stortingsgruppas bord allerede de nærmeste ukene.

Unge Venstre-leder Ane Breivik har tidligere tatt til orde for å vrake Erna Solberg (H) som statsministerkandidat for et ikke-sosialistisk regjeringsalternativ i 2025.

– Norge kan ikke ha en regjeringssjef som er og har vært inhabil i embetet, sa Breivik til NRK 3. oktober.

Utspillet ble av flere ansett som en prøveballong fra Venstre.

MØTTE PRESSEN: Mandag møtte Erna Solberg pressen i Høyres hus i Oslo, der partiets sentralstyre er samlet. (Beate Oma Dahle/NTB)

Solberg til Vårt Land: – Hvert parti må gjøre sine vurderinger

Erna Solberg påpeker selv overfor Vårt Land på at det er «for lang tid til valget» til at hun forventer noen avklaring fra støttepartier.

– Men limer du ikke Venstre og KrF da fast til din egen kamp for ny tillit fremover?

– Hvert enkelt parti må gjøre sine vurderinger. Men det ville også være urimelig mot Høyres organisasjon om andre partier skulle bestemme hvem som var partileder hos oss.

Vårt Land treffer Solberg i Høyres hus kort etter at hun har kommet med sin fremtidsavklaring.

– Hvilke følger vil det få om eksempelvis Venstre ikke ønsker deg som sin statsministerkandidat?

– Det vil i så fall være en utfordring man må ta når man diskuterer samarbeid fremover, svarer Solberg.

3. november kunngjorde Økokrim at de ikke åpner etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes. Det la Solberg vekt på under mandagens pressekonferanse.