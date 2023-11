Solberg avklarer: Fortsetter som Høyre-leder og statsministerkandidat

Saken oppdateres.

Søndag og mandag er Høyre samlet til et planlagt sentralstyremøte. Mandag morgen talte partileder Erna Solbergs til sentralstyret.

Få trodde det var store nyheter i vente fra Høyre-lederen. Men mandag morgen sendte Høyre ut en e-post med ny informasjon til pressen:

Erna Solberg og 1. nestleder Henrik Asheim ville holde hver sin ekstra innledning etter at partilederens vanlige tale til sentralstyret, og deretter svare på spørsmål fra pressen.

Solberg: – Vil være statsministerkandidat i 2025

Der kom Erna Solberg med en avklaring om sin fremtid som Høyre-leder og statsminister:

– Hvis Høyre vil, så er jeg fullt motivert til å fortsette og dermed være Høyres partileder og statsministerkandidat i 2025, sa Solberg.

Hun viste til at over 300 av Høyres fremste tillitsvalgte var samlet til konferanse denne helgen. Og at hun i går møtte Høyres sentralstyre.

– Det jeg opplevde begge steder var et sterkt ønske om at jeg skal fortsette som partileder. Det har bidratt til min konklusjon, sa Solberg til pressen.

Beslutningen forutsetter støtte i eget parti. 1. nestleder Henrik Asheim sa mandag til pressen at det ikke ble stemt over dette i Høyres sentralstyre søndag, men at dert ble uttrykt stor støtte til Solberg.

Hadde varslet at hun ville ta seg tid

Solbergs avklaring kommer nøyaktig to månederetter at hun holdt pressekonferansen om det fulle omfanget av ektemannen Sindre Finnes sine aksjekjøp og innrømmet at hun trolig hadde vært inhabil i flere saker som statsminister.

– Jeg kan ikke understreke hvor lei meg jeg er for at jeg som statsminister har håndtert saker der jeg i realiteten har vært inhabil.

Til nå har Erna Solberg vært tydelig på at hun og Høyre vil ta tiden til hjelp for å vurdere hennes fremtid som partileder etter at aksjeskandalen ble kjent.

– Jeg vet at mange får mindre tiltro til oss politikere med dette. Jeg er lei meg for alle dere jeg og andre politikere har skuffet, fortsatte hun.

Konkluderer før Kontrollkomitee har konkludert

Erna Solberg og Høyre har dermed konkludert før Kontroll- og konstitusjonskomiteens har konkludert om saken hennes.

Komiteens endelige konklusjon ventes først på nyåret. På spørsmål fra pressen la Solberg blant annet vekt på Økokrims avklaring om at ektemannen, Sindre Finnes, ikke har gjort noe ulovlig, slik som innsidehandel.

En kartlegging Vårt Land har gjort tidligere, viste at Ine Eriksen Søreide pekes på som etterfølger hvis Høyre-leder Erna Solberg skulle gå av.

Dette sa Solberg i sentralstyretalen

I den «vanlige» talen til sentralstyret i forkant av avklaringen, tok Solberg opp Israels krigføring på Gaza-stripen etter Hamas sitt terrorangrep tidligere i høst.

Hun gikk hardt ut mot Israels angrepene mot sivile og fordømte antisemittiske angrep i Europa.

Solberg tok også til orde for et bredt asylforlik på Stortinget i møte med flyktninger fra Ukraina og et økende antall mennesker som krysser Middelhavet.

Det kan blant annet handle om innstramminger i adgangen til familiegjenforening, påpekte Høyre-lederen.