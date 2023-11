UD: Ingen norske statsborgere fikk forlate Gaza søndag

– Det er store forsinkelser i arbeidet med å få utenlandske statsborgere ut av Gaza, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til NTB.

Søndag ble grensa på nytt åpnet, og noen timer senere meldte TV-kanalen Al Arabiya at 300 utenlandske statsborgere hadde fått passere. Ifølge nyhetsbyrået AFP var tallet økt til rundt 500 søndag ettermiddag.

– Det er fortvilende å ikke kunne hjelpe norske borgere ut. Vi er svært bekymret for våre medborgere og vi har medfølelse for den påkjenning dette er for familier og venner i Norge, sier Bogsnes.

Over 2000 utenlandske statsborgere har hittil fått krysse grensa fra Gaza til Egypt, rundt 600 bare fredag, ifølge opplysninger fra palestinske myndigheter, gjengitt av DPA.

Det medfører ikke riktighet, ifølge UD, som er i kontakt med israelske myndigheter og andre lands representanter i området. Ingen utenlandske statsborgere fikk krysse grensa fredag og lørdag, ifølge deres opplysninger.

Tysk UD opplyste søndag at 280 tyske statsborgere har fått forlate Gazastripen «de siste dagene», men oppga ikke hvilken dag de fikk krysse grensa.