HOLMESTRAND: – Folk er slitne og krigstrette av krig i mer enn 20 måneder. Det er trist å se, sier Vladislav Katymina.

Han er ukrainer og sjåfør for Open Heart, en av fire store, kristne stiftelser i Norge som har arbeidet inn mot Ukraina i godt over 20 år. Etter at krigen startet 24. februar i fjor, har de kjørt rekordmange lass med nødhjelp.

Tall som Vårt Land har hentet inn forteller at de i krigsperioden har kjørt 727 lass med 6.350 tonn. Mesteparten kommer fra private givere, bedrifter og sykehus.

– Jeg blir helt målløs av alt som kommer inn. Noe er hjemmestrikket, og mange eldre bidrar, sier Ellen Lyster Aarsland, daglig leder i Stiftelsen KPK-Ukraina.

Vladislav Kamynin er også imponert over hvor mange, og ikke minst eldre i Norge som hjelper.

– Jeg har ikke sett slikt i Ukraina, sier han.

FRAKT: Vladislav Kamynin gjør klar fraktpapirene i pinsekirkens foajé. Han vet at noen trenger det han har i lasten. (Erlend Berge)

Ukrainske biler og sjåfører

– Hvordan er det å drive med dette når dine landsmenn slåss ved fronten?

– Det er tilfredsstillende. Jeg gjør noe ikke mange andre kan gjøre, sier han.

Halvard Hasseløy oversetter. Han er stifteren og lederen av Open Heart, et hjelpearbeid som 20 pinsemenigheter i Norge støtter. Mesteparten av det som gis kommer likevel fra folk utenfor menighetene.

Open heart PENSJONIST-DUGNAD: Vidar Omsland og Sveinung Dale stenger lager-vogna utenfor Filadelfia i Holmestrand. Hver torsdag tar pensjonistene imot det som folk vil gi til Ukraina. (Erlend Berge)

Kamynin har etablert et eget transportselskap for Open Heart i Ukraina. Sjåfører fra Moldova og Ukraina kjører de ni bilene. Det er en fordel når forsikringen på norske biler ikke gjelder i krigsområder. Dessuten går det raskere i tollen.

Jeg gjør noe ikke mange andre kan gjøre — Vladislav Kamynin, sjåfør

Røde Kors: Hjelpen kan bety mye

Erik Abild registrerer at det skjer mye solidaritetsdrevet hjelpearbeid fra Norge til Ukraina. Ukrainere opplever dette som viktig, selv om en hjelpesending ikke treffer behovet, mener han:

– Den kan likevel bety mye på et menneskelig plan, sier Europa-sjefen i Norges Røde Kors.

Han kjenner ikke til de kristelige stiftelsene som yter hjelp til Ukraina, men er likevel opptatt av å anerkjenne arbeidet som skjer mellom menigheter i Norge og Ukraina.

– Dette kan være bra og effektiv hjelp. I Ukraina er det dessuten mange menigheter som gjør en kjempejobb i å hjelpe.

UKRAINA: Erik Abild, Europa-sjef i Norges Røde Kors fotografert i Irpin, Ukraina. (Nora Sandberg/Røde Kors)

Dette kan være bra og effektiv hjelp — Erik Abild, Røde Kors

---

Ukraina-hjelperne

Fire stiftelser i kristen regi har levert store mengder nødhjelp til Ukraina siden krigen startet 24. februar i fjor:

OPEN HEART

Hovedkvarter i Drammen

Samarbeider med 20 pinsemenigheter i Norge

Lager i Rakkestad, Holmestrand, Arendal og Kristiansand.

Har fraktet 3.500 tonn – fordelt på 230 trailerlass.

THK – TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET

Hovedkvarter i Haugesund

Har fraktet 1.500 tonn – fordelt på 120–125 trailerlass.

STIFTELSEN KPK-UKRAINA

Hovedkvarter på Vigrestad.

Lager der og i Haugesund.

Har fraktet 1.258 tonn – fordelt på 147 trailerlass

UKRAINA-HJELPEN

Hovedkvarter på Fræna i Romsdalen

Har fraktet 96 tonn fordelt på 6 semitrailer-lass.

Last-tallene er oppgitt fra hver stiftelse. Lastene varierer i størrelse og vekt.

---

Kvalitetskontroll

På den store parkeringsplassen ved Filadelfia pinsekirke i Holmestrand lastes mange av bilene til Open Heart. Halvard Hasseløy åpner dørene til en parkert vogn som er lager. Den er nesten full.

Vårt Lands medarbeider får åpne en tilfeldig valgt plastsekk. Den inneholder mye barneklær, rene og fint brettet. Vi finner støvler og sokker – nytt eller i god stand. Hemmeligheten for å få kvalitet er å be dem som gir klær å betale 50 kroner i frakt, frivillig, ifølge Hasseløy.

– Ingen betaler for å bli kvitt dritt, sier Hasseløy.

Også de andre nødhjelpsstiftelsene sier at kvaliteten på det de får inn er god. Det går mye i medisinsk utstyr og klær. I THK-stiftelsen legger daglig leder Vidar Akselsen merke til at mye av klærne de får inn kommer med merkelapper. Det betyr at de er nye og ubrukte.

STRØM-HJELP: Ukraina-hjelpen leverer generator. Institusjoner og spesielt sykehus er avhengig av slike hvis el-forsyningen blir bombet. (Jan Tore Tornes /Ukraina Hjelpen)

Frykter vinteren

Ukrainere frykter vinteren som kan bli mørk og kald om russerne bomber strømforsyningen. I sendingene fra Stiftelsen KPK-Ukraina er det derfor varme klær, dyner, lommelykter og stearinlys.

Behovet for strømaggregater er stort, og alle hjelpestiftelsene har levert slike. Mesteparten brukes til å sikre strømforsyningen ved sykehus.

– Idet vinteren nærmer seg og temperaturene begynner å falle under frysepunktet, kommer de humanitære behovene til å bli forsterket, sa FNs nødhjelpskontors koordineringsdirektør Ramesh Rajasingham nylig ifølge NTB.

Rundt 4 millioner personer som bor i regioner som er under russisk okkupasjon – Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja – er i stor grad avskåret humanitær hjelp, advarte han.

– Vi er ekstremt bekymret over situasjonen for de sivile i disse områdene og som vi er ute av stand til å nå fram til i noe tilfredsstillende omfang, sa han.

Vi er ekstremt bekymret — Ramesh Rajasingham, FN

---

Nøden

Dette er FNs tall som beskriver de humanitære behovene i Ukraina akkurat nå:

18 millioner mennesker har behov for hjelp

1,4 millioner hjem er ødelagt

5,1 millioner mennesker er internt fordrevne

2–3 millioner av disse er i områder nær frontlinjen

116.000 mennesker er i flyktningleirer i dårlig forfatning

4,35 milliarder norske kroner (435 millioner dollar) er summen FN ber om til sitt Winter Response Plan for å gi hjelp til 1,7 millioner mennesker gjennom vinteren.

---

MERKING: Veiledning (t.v.) om hvordan sekker og kasser skal merkes på ukrainsk. Kosedyr som straks er på vei til Ukraina. (Erlend Berge)

Bil til soldater

Seks tonn av lasset til Vladislav Kamynin går til fylket Kherson, nær krigens frontlinje. I den bakerste vogna i vogntoget står en svart bil av sørkoreansk merke, en av flere som Open Heart har levert. De skal brukes i humanitært arbeid, men det kan hende at militære har bruk for dem, forteller Hasseløy.

– Hvordan forklarer du at biler til soldater er humanitær hjelp?

– Bilene går mest til enkeltmennesker, til pastorer og kristne som er nødt til å gå i krigen. Vi kjører ikke våpen, men mat og hjelp, sier Hasseløy.

Ukrainere driver en forsvarskrig, poengterer Hasseløy, som sammenligner bil-hjelpen med å støtte Gutta på skauen under andre verdenskrig. Open Heart frakter imidlertid ikke våpen.

AMBULANSER: Norske ambulanser levert av THK-stiftelsen til Ukraina. (THK-stiftelsen)

Avslører korrupsjon

Vladislav Kamynin er en sentral medarbeider for Hallvard Hasseløy. Ukraineren er advokat, militærdykker, dykkerinstruktør, og etterforsker – ifølge Hasseløy. Da Open Heart før krigen opplevde at noe av hjelpeleveransene ble solgt, ga Kamynin seg ut for å være kjøper. Han avslørte en pastor, som ble arrestert.

Ukraina kommer dårlig ut på lista over korrupte land i verden og regnes som det mest korrupte landet i Europa, etter Russland.

– 99 prosent av det vi leverer har vi kontroll på, sier Halvard Hasseløy.

Samtlige av stiftelsene Vårt Land har vært i kontakt med har over flere år ansatt folk og etablert kontakter de stoler på. Dette kan være avgjørende for å unngå korrupsjon, ifølge Erik Abild i Røde Kors:

– Mennesker som kjenner hverandre godt, og som har fått tillit til hverandre over tid, kan være minst like viktig og effektivt som store systemer og strukturer.

Rimelig ferge

Gradestokken viser rundt null og vinden blåser surt over parkeringsplassen ved pinsekirken i Holmestrand. Vladislav Kamynin tar av seg jakken og setter seg i førersetet iført T-skjorte.

I dag har han fått vite at han har blitt bestefar. Nå skal han feire i bilen på vei mot Larvik. Der tar et norsk fergeselskap ham videre til Danmark – for halv pris.

Om fire dager er han framme i Ukraina.