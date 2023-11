– Vi har mistet en viktig alliert i kampen for internasjonal solidaritet. Den har det vært stolte tradisjoner for – fra SV til oss partier i sentrum, sier Melby til Vårt Land.

Venstre-lederen reagerer kraftig på budskapet fra SV-leder Kirsti Bergstø dagen før partiets alternative budsjett ble lagt frem:

I intervju med Vårt Land fastslår Bergstø at partiet ikke ville redde målet om 1 prosent av BNI til bistand i kommende forhandlinger om statsbudsjettet. Hun mener Ap/Sp-regjeringen bør ordne opp og sette av pengene selv.

Melby finner SVs linjeskifte «mildt sagt underlig». Og mener partiet har abdisert:

– Vi befinner oss i en verden som bokstavelig talt står i brann. Det skuffer meg at SV velger nettopp dette året til å overlate noe så viktig som bistandsbudsjettet til Ap og Sp, sier Melby.

Også KrF serverer krass kritikk mot SV.

SVs har stått i budsjettkamp. Nå er noe nytt

Som i fjor nådde ikke regjeringen den symbolske én-prosenten til bistand i sitt budsjettforslag. SV er regjeringens nødvendige partner for stortingsflertall. Ved en rekke korsveier har SV tatt jobben med å kjempe inn igjen bistandssummer som Støre-styret har kuttet.

Men nå blir det altså en ny linje fra SV.

– Det kan ikke være et opposisjonsparti fra Stortinget som skal sikre Norges rolle i verden. Det er regjeringen som er nødt til å gjøre det. Jeg håper at statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide ønsker å spille den rollen som Norge både bør og kan, sa Bergstø i Vårt Land-intervjuet.

Enten prioriterer man bistandspolitikk, eller så gjør man det ikke. — Venstre-leder Guri Melby

Kirkens Nødhjelp har anslått at det mangler 3,1 milliarder kroner for å målet om én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand.

– Argumentene til Kirsti Bergstø holder overhodet ikke mål. Enten prioriterer man bistandspolitikk, eller så gjør man det ikke, sier Melby.

EN PLIKT: Venstre-leder Guri Melby mener det nærmest er en plikt for et parti med budsjettmakt å stoppe utvanning av bistandsprosenten. (Carina Johansen/NTB)

Venstre-sjefen: «Året 2023 har vært blodig og brutalt»

– Men har du ingen forståelse for at SV nå vil stille regjeringen til ansvar – og ikke bare gjøre ryddejobben?

– Jo, det skjønner jeg. Hvis dette var «et utspill» – og de nådde prosenten til slutt – ville SV jo ha gjort jobben sin. Men i fjor ble det jo ikke én prosent i avtalen. Faren er derimot stor for at regjeringens eget bistandsnivå blir virkelighet.

Derfor ber Melby SV ta kampen – igjen.

– Ved heller å gjøre taktiske avveininger nå, risikerer SV at det er verdens fattige som vil lide. Det er ingen god prioritering. Året 2023 har vært blodig og brutalt, sier Melby.

Et bakteppe er at et rekordhøyt antall mennesker er på flukt. Matvarepriser er skyhøye for verdens fattige. Dessuten blir den humanitære situasjonen i Gaza mer dramatisk for hver time som går.

---

Har budsjett-nøkkel

Dagens Støre-regjering er en mindretallsregjering. Foretrukken partner for flertall i budsjettsaker er SV.

I fjor drev enorme oljeinntekter BNI-størrelsen i været. For regjeringen var det da ikke mulig å øke bistandsmilliardene tilsvarende.

Også i år ble det vanskelig å holde tritt: Det ble satt av 52 milliarder til bistand, men summen tilsvarte 0,94 prosent av målestørrelsen brutto nasjonalinntekt (BNI)».

---

Lover selv én prosent – uten økt oljepengebruk

Melby opplyser at Venstre vil sette av 1 prosent til bistand i sitt alternative budsjett, som legges frem tirsdag.

Partiet når det symbolske prosentmålet uten å øke oljepengebruk. Og vil særlig vektlegge 600 ekstramillioner til utdanningsbistand.

Også da SV la frem sitt alternative budsjett torsdag morgen, var det både «full» bistandsprosent og ekstrasatsinger på flere felt. Men det er altså når SV inntar forhandlingsrommet at linjen blir en annen.

ALTERNATIV: Partileder Kirsti Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski la torsdag frem SVs alternative statsbudsjett. Men før forhandlinger vil ikke Bergstø heise bistandskamp. (Javad Parsa/NTB)

Venstre og KrF mot Frp – i dramatiske bistands-runder

Selv sto Venstre sammen med KrF i samme utsatte nøkkelrolle da de to partiene hadde samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen fra 2013 til 2017.

De to blå kuttet i bistand. KrF og Venstre måtte til tider gjennom dramatiske runder for å kjempe summene inn igjen. Tidvis gikk det på samarbeidet løs.

– Venstre har i alle år klart å sikre én prosent til bistand, både fra regjering og gjennom samarbeidsavtaler med Frp, påpeker hun.

– Det hører altså til den rollen et nøkkelparti har å ta prosentkampen i forhandlinger?

– Ja, det mener jeg. SV greide det ikke i fjor. Det var det Nansen-programmet noen måneder senere som reddet bistandsprosenten. Det er fare for at Norge andre år på rad ikke når prosenten.

KrF: For viktig til at SV skal «drive taktikkeri»

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein går også hardt ut mot SVs valg av strategi. Også han minner om at man i samarbeidet rundt Solberg-regjeringen maktet å sikre 1-prosents målet i ni år.

– Det er mulig dette er taktikk fra SV. Det er i så fall hårreisende at SV sender en regning på over tre milliarder til verdens fattige for at de selv skal drive med politisk taktikkeri i Norge, skriver KrFs tidligere utviklingsminister til Vårt Land.

Han anser SVs linjevalg som «frustrerende» og «skuffende».

HÅRREISENDE: KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein mener det er «hårreisende» at SV nå lar taktikk veie tyngre i bistandskamp. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

SV i forsvar: – Sånn kan ikke regjeringen holde på

Etter at SV la frem sitt alternative budsjett, dro partileder Bergstø utenlands. Talskvinne Ingrid Fiskaa imøtegår kritikken fra Melby og Ulstein.

– Jeg synes Venstre og KrF skal være varsomme med å frikjenne regjeringspartiene for ansvar. Nettopp fordi internasjonal solidaritet er viktigere enn noen gang. De vet godt at det ikke SV som er problemet, og det har det aldri vært, skriver Fiskaa til Vårt Land.

Hun ber regjeringen komme til forhandlinger med et helt annet bistandsbudsjett. Og øke det ved å kutte i andre poster.

– Regjeringen må skjerpe seg. Den har lovet å oppfylle énprosentmålet i regjeringsplattformen, men bryter løftet ved hvert eneste budsjettforslag. Og så håper de at SV kommer og redder dem. Sånn kan ikke regjeringen holde på, sier Fiskaa.