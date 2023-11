Det har vært få avsløringer i pressen om Høyres indre liv etter avsløringene om Erna Solbergs habilitet og Sindre Finnes sine aksjehandler.

Fredag formiddag kunngjør Økokrim om de åpner etterforskning mot ekteparet. Tirsdag neste uke skal den tidligere statsministeren grilles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

Vårt Land har snakket med en rekke godt plasserte Høyre-kilder fra ulike deler av landet for å ta temperaturen på Høyres interne diskusjoner om Erna Solbergs fremtid og mulige etterfølgere.

Følgende bilde avtegner seg:

Ingen tør eller vil gå ut mot Solberg, men sier hun selv avgjør om hun vil gå. Rommet for kritisk diskusjon om partielederen oppleves lite gitt Solbergs sterke posisjon og at hun har formet partiet gjennom tiår.

Internt snakkes det likevel bak lukkede dører om hvem som kan være en mulig etterfølger.

Flertallet Vårt Land har snakket med peker på Ine Eriksen Søreide hvis Solberg skulle gå av.

Andre aktuelle navn er nestlederne Tina Bru og Henrik Asheim, men de anses av flere som for uerfarne nå og kan overta senere.

Pekes på

I mediespekulasjoner kort tid etter at Solberg-saken sprakk, har Eriksen Søreide blitt løftet fram som en sterk kandidat hvis Solberg går av. Det har blitt stilt spørsmål ved om Eriksen Søreide selv ønsker toppvervet, men i så fall vil hun vil være sterkt posisjonert med sin bakgrunn som utenriks- og forsvarsminister. Søreide har ikke kommentert spekulasjonene selv.

Blant kildene er det ulike meninger om Eriksen Søreide. Enkelte mener hun er lite folkelig og for privat. Andre mener hun i kombinasjon med sittende nestledere kan være det partiet trenger.

Høyres landsmøte 2023 PEKES IKKE PÅ NÅ: Nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru har god tid til å ta over partiet, så da trenger det ikke skje i 2024, mener Vårt Lands kilder. (Heiko Junge/NTB)

Nestlederne i skyggen

Nestlederne Tina Bru og Henrik Asheim anses begge som aktuelle kandidater, men en rekke kilder peker på at de fortsatt er unge nok til å ta over på et senere tidspunkt.

Flere kilder mener at Tina Bru vil bli en forlengelse av Erna Solbergs pragmatisk linje.

Flere kilder peker dessuten på at Henrik Asheim som nestleder, i kombinasjon med Ine Eriksen Søreide som ny leder, vil utgjøre en god miks.

To tiår med samme partileder har preget partidemokratiet

På spørsmål om hva kildene tenker om Høyres framtid, peker et flertall på at det er opp til Erna Solberg når og om hun vil gå.

Solberg ble Høyre-leder våren 2004 og vil neste år kunne feire 20 år som partileder. Etter at hun førte Høyre inn i regjering og ble statsminister, har hennes posisjon vært ubestridt internt, påpeker kilder til Vårt Land.

Flere kilder mener dette har preget partikulturen, hvilke debatter man tar og ikke tar internt. Flere peker på at Solberg har brukt mange år på å bygge et lag av lojale mennesker rundt seg.

Høyre var i perioder før Erna Solbergs statsminister-tid beryktet for å «spise sine egne ledere» i åpen lederkamp. Av mange har Solberg blitt hyllet for å få slutt på dette. Men enkelte kilder stiller nå spørsmål ved hvor sunt det er for Høyres partidemokrati at ingen tør utfordre henne eller si høyt at hun bør gå.

19 ÅR MED MAKT: Søndag 9. mai 2004 ble Erna Solberg enstemmig valgt til ny leder i Høyre. På bildet hjelper Per-Kristian Foss den nye lederen opp på en stol for at hun kan motta delegatenes applaus, mens den avtroppende lederen Jan Petersen applauderer. (Morten Holm/NTB)

Må trolig bestemme seg før nyttår

Flere kilder Vårt Land har snakket med peker på at det haster med å ta en beslutning, dersom noen andre skal ta over etter Solberg.

I Høyres vedtekter står det at partiet skal ha landsmøte minst annen hvert år. Dersom partiet skal velge ny leder, må det skje på et landsmøte tidlig våren 2024, for å rekke å forberede stortingsvalgkampen 2025.

Skal partiet rekke å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte neste vår, må de sende ut en innkalling rett over nyttår for å ha tilstrekkelig med tid til å sette ned en valgkomite som skal lage en innstilling til ny partiledelse.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Høyre planlegger for et ekstraordinært landsmøte våren 2024. Men i forbindelse med at Økokrim legger fram sin beslutning om etterforskning i Solberg-saken fredag, er det flere som tror at ting kan skje raskt.